Четыре клуба Премьер-Лиги хотят Дибалу

"Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, заинтересованных в нападающем "Ювентуса" Пауло Дибале.

Еще в прошлом месяце стало известно, что истекающий в конце сезона контракт Дибалы с "Ювентусом" продлен не будет — стороны не смогли прийти к общему знаменателю при обсуждении новой сделки.



Заполучить Пауло, забившего 14 голов в этом сезоне, свободным агентом хотят многие европейские клубы. По информации ESPN, интерес к 28-летнему аргентинцу существует из Италии и Испании.



Также контакт с лагерем Дибалы установили перечисленные выше клубы Премьер-Лиги. Пока Пауло не продвинулся в переговорах ни с кем из сторон и собирается посвятить ближайшие недели изучению имеющихся у него вариантов.