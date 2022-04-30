35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 апреля, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" хорош во второй половине сезона — особенно дома, выиграв все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Ливерпуль" набрал 37 из 39 последних очков в чемпионате (12 побед, 1 ничья). "Сороки" не одержали ни одной победы в 10 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 6 поражений).



Киран Триппьер и Каллум Уилсон вскоре должны покинуть лазарет "Ньюкасла", но не в эту субботу.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино все еще вне игры с травмой стопы. Костас Цимикас и Кертис Джонс должны быть в порядке, несмотря на пропущенный посреди недели матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала".



УОТФОРД — БЕРНЛИ 17:00



"Уотфорд", если проиграет, повторит антирекорд Премьер-Лиги из 14 домашних поражений за сезон. "Бернли" набрал семь очков из девяти возможных, как уволил Шона Дайча, и сейчас может впервые с апреля 2019 оформить три победы кряду в чемпионате. "Шершни" не забили ни одного гола в четырех последних встречах с "бордовыми" в Премьер-Лиге.



"Уотфорд" приветствует возвращающихся в строй Кико Фемению и Юрая Куцку.



"Бернли" предстоит оценить состояние Максвела Корне. Джей Родригес должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Эрик Питерс, Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Вествуд вне игры.



АСТОН ВИЛЛА — НОРВИЧ 17:00



В пяти последних матчах Премьер-Лиги плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо не совершил ни одного результативного действия, хотя в восьми первых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В этом сезоне у "Норвича" меньше всего ударов (327), ударов в створ (97) и худший процент реализации (6.7%) в дивизионе. "Вилланы" выиграли семь из восьми последних встреч с "канарейками" в Премьер-Лиге.



Вингер "Виллы" Бертран Траоре, наконец, решил свои проблемы с пахом. Люка Динь, Кортни Хаус и Морган Сансон продолжают лечиться.



"Норвич" снова может бросить в бой Джоша Сарджента и Лукаса Руппа. Кенни Маклин играет на уколах из-за перелома пальца ноги. Кристоф Циммерман по-прежнему отсутствует.



САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" выиграл только один из девяти последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 6 поражений). В 2022 году "Кристал Пэлас" набрал лишь 15 очков — только у "Уотфорда", "Эвертона" и "Норвича" меньше. "Святые" забивали в каждой из 21 домашней встречи с "орлами" в рамках высшего дивизиона.



Защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто пропустит остаток календарного года из-за травмы крестообразных связок колена. Может вернуться голкипер Алекс Маккарти.



Защитник "Пэлас" Тайрик Митчелл залечил свою болячку. То же самое с Лукой Миливоевичем.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Вулверхэмптон" проиграл шесть из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (3 победы). В 2022 году "Брайтон" одержал четыре победы в чемпионате, и все четыре случились на выезде. В 11 последних выездах на "Молинью" в рамках чемпионата "чайки" выиграли лишь однажды (7 ничьих, 3 поражения).



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возобновил тренировки после травмы колена, но играть пока не готов. Вне игры и Макс Килмен с Даниэлом Поденсе.



Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума возвращается после двухматчевой дисквалификации. Тарик Лэмпти должен залечить колено вовремя, но у Джереми Сармьенто рецидив повреждения задней поверхности бедра.



ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



"Лидс" пропускал в каждом из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" может впервые в своей истории провести пять "сухих" выездных поединков в чемпионате кряду. Последний раз "белые" проигрывали дома "горожанам" в Премьер-Лиге еще в сентябре 2000 (1:2).



Вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл пропустит остаток сезона с полученной на тренировке травмой лодыжки. Тайлер Робертс, Адам Форшоу и Патрик Бэмфорд пока не готовы вернуться.



Защитник "Сити" Кайл Уолкер пропустит пятый матч кряду из-за проблем с лодыжкой. Джон Стоунс, вынужденно замененный против "Реала" во вторник, в порядке.