35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 30 апреля, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция
"Ньюкасл" хорош во второй половине сезона — особенно дома, выиграв все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Ливерпуль" набрал 37 из 39 последних очков в чемпионате (12 побед, 1 ничья). "Сороки" не одержали ни одной победы в 10 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 6 поражений).
Киран Триппьер и Каллум Уилсон вскоре должны покинуть лазарет "Ньюкасла", но не в эту субботу.
Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино все еще вне игры с травмой стопы. Костас Цимикас и Кертис Джонс должны быть в порядке, несмотря на пропущенный посреди недели матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала".
УОТФОРД — БЕРНЛИ 17:00
"Уотфорд", если проиграет, повторит антирекорд Премьер-Лиги из 14 домашних поражений за сезон. "Бернли" набрал семь очков из девяти возможных, как уволил Шона Дайча, и сейчас может впервые с апреля 2019 оформить три победы кряду в чемпионате. "Шершни" не забили ни одного гола в четырех последних встречах с "бордовыми" в Премьер-Лиге.
"Уотфорд" приветствует возвращающихся в строй Кико Фемению и Юрая Куцку.
"Бернли" предстоит оценить состояние Максвела Корне. Джей Родригес должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Эрик Питерс, Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Вествуд вне игры.
АСТОН ВИЛЛА — НОРВИЧ 17:00
В пяти последних матчах Премьер-Лиги плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо не совершил ни одного результативного действия, хотя в восьми первых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В этом сезоне у "Норвича" меньше всего ударов (327), ударов в створ (97) и худший процент реализации (6.7%) в дивизионе. "Вилланы" выиграли семь из восьми последних встреч с "канарейками" в Премьер-Лиге.
Вингер "Виллы" Бертран Траоре, наконец, решил свои проблемы с пахом. Люка Динь, Кортни Хаус и Морган Сансон продолжают лечиться.
"Норвич" снова может бросить в бой Джоша Сарджента и Лукаса Руппа. Кенни Маклин играет на уколах из-за перелома пальца ноги. Кристоф Циммерман по-прежнему отсутствует.
САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция
"Саутгемптон" выиграл только один из девяти последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 6 поражений). В 2022 году "Кристал Пэлас" набрал лишь 15 очков — только у "Уотфорда", "Эвертона" и "Норвича" меньше. "Святые" забивали в каждой из 21 домашней встречи с "орлами" в рамках высшего дивизиона.
Защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто пропустит остаток календарного года из-за травмы крестообразных связок колена. Может вернуться голкипер Алекс Маккарти.
Защитник "Пэлас" Тайрик Митчелл залечил свою болячку. То же самое с Лукой Миливоевичем.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция
"Вулверхэмптон" проиграл шесть из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (3 победы). В 2022 году "Брайтон" одержал четыре победы в чемпионате, и все четыре случились на выезде. В 11 последних выездах на "Молинью" в рамках чемпионата "чайки" выиграли лишь однажды (7 ничьих, 3 поражения).
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возобновил тренировки после травмы колена, но играть пока не готов. Вне игры и Макс Килмен с Даниэлом Поденсе.
Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума возвращается после двухматчевой дисквалификации. Тарик Лэмпти должен залечить колено вовремя, но у Джереми Сармьенто рецидив повреждения задней поверхности бедра.
ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
"Лидс" пропускал в каждом из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" может впервые в своей истории провести пять "сухих" выездных поединков в чемпионате кряду. Последний раз "белые" проигрывали дома "горожанам" в Премьер-Лиге еще в сентябре 2000 (1:2).
Вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл пропустит остаток сезона с полученной на тренировке травмой лодыжки. Тайлер Робертс, Адам Форшоу и Патрик Бэмфорд пока не готовы вернуться.
Защитник "Сити" Кайл Уолкер пропустит пятый матч кряду из-за проблем с лодыжкой. Джон Стоунс, вынужденно замененный против "Реала" во вторник, в порядке.
30.04.2022 00:05
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Последние комментарии:
Под Изюмом у формирований киевского режима очередная зрада. Боевики ВФУ (сводный БТГр 1 бригады Нацгвардии и подразделений ВСУ) оказались в окружении, прижаты к Оскольскому водохранилищу, что находится восточнее Изюма.
20 апреля Генштаб поставил задачу командованию 1 бригады начать наступательные действия. БТГр должен был наступать на Изюм. Любому грамотному офицеру понятно, что затея самоубийственная. Но ради пиара в Киеве готовы на любые жертвы. Хлопцы пошли в атаку, но быстро получили по морде и были заблокированы с трех сторон российскими войсками, а с одной стороны водой. В окружении сейчас 1000 человек. Естественно, хлопцы запросили помощь. В секретной телеграмме, которая пришла от командования было написано: «НиколайИринаХаритонУльянаЯна». Генштаб отказал в организации прорыва и деблокаде. Теперь российская артиллерия методично перемалывает БТГр.
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29.04.2022 15:35 #
sausage
Бля, откуда вся эта мразь нацистская повылазила? Сидели раньше с языком в жопе, даже здесь. Ну единицы на долбоёбах отписывались. А теперь все в русофобы записались, все комплексы, как национальные, так и личные, наружу полезли. Стоило только в мире тренду смениться. Такая ссаная гниль кругом, ужас. Война конечно затянется, но вам - пидарасам, вряд ли что-то светит в будущем.
(ответить)
29.04.2022 15:37 #
slash-lfc
Это правда
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1#c7553463
(с) ехехехехехехехе! 2! Сосач как всегда, с тихиней на подсосе, в своем сосочном репертуаре)
Внатуре терпильный народ же) зато не дегроидные как коклы! Русские грамоте научили весь кишлакский мир, хоть сами быдломрази те ещё, ну и эта терпильность… типично для русских бухать, пока в соседней комнате, сосед/брат/сват сажает на кукан его жену! Они потом еще втроем побухают) алкашня и быдлота в основном) но братский народ ведь, тем паче женки их сочные бывают) уж лучше дружить с такими, чем с фашистошлюшками наголову чубнутыми! Они же епта детей своих жрут и сало со свинной мочой куярят)
Ну а в целом, ребзя, вот вам выше, наглядный пример, 3 человека, 3 поломанные судьбы)
Вот что значит ноулайферство и одиночество!
Смешно, но ситуация стремная, поменьше куйней страдайте додики)
Сожмите остатки своих малюсеньких яйц в кулак! Найдите работу, друзей, семью и детей в реальной жизни!
Не будьте такими лошариками, жалко, в какой то мере понять вас тоже можно, додиками ведь не рождаются, наверняка вы из за обстоятельств стали такими..
(ответить)
29.04.2022 12:39 #
xah
Я живу в коттедже, у меня есть хата, есть машина и их несколько. Какая юрта? Я против вашего диктаторского режима, который вы терпите и теперь этот режим доставляет проблемы другим странам. Это вы не должны тявкать, терпилы
Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1
Еххехееххехех)
29.04.2022 15:50 #
xah
О боже. А где на фапле это обсуждалось? Такие комментарии есть везде. Я вот когда катаю CSGO либо другую игру, ты знаешь какие слова летят в мою сторону ? Примерно наверное понимаешь . Как будто в российских пабликах не пишут комменты про нац принадлежность. Это есть везде. Когда были митинги в Казахстане, читал какие коммкенты были в вк, в лентаче, в ютюбе ? Так прочитай какие там оскорбления . И это от россиян. И это до войны.
На фапле таких срачей не было. Я лично их не наблюдал.
Сосидж все что я пишу, я пишу от себя. Кокрнетно вы эту войну начали, вы зашли в их территорию, вы переписали историю и вы начали угрожать соседям. Думаешь глупость ляпнул муж пропагандонщины? Это он передаёт послание от власти России
Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1#c7553463
(с) ехехехехехехе! Котедж машины, 4 города… катаю в ксго… шары мои во рту покатай узбечка жырная!)
Ссыкло оралманское!!
Чушок интернетный)
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https://youtu.be/ONj9cvHCado
Клип века.
(ответить)
Биткойн за ввод капчи:
http://freebitco.in/?r=274119
(ответить)
Голубые соседи будут скулить как сучки от величия великих юнайтед!
Болельщики достанут из шкафов красные майки и выкинут этот голубой мусор
Судьи будут ставить пенальти за любую хуйню
Клоп по прежнему будет нюхать хочу Манчестеру
Глори юнайтед!
(ответить)
Тен хаг уже явно видео что поднимет этот клуб до императорских высот
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Тен хаг вышвырнет тупого магваера из клуба вместе с пеналдой, дэбилом Фредом из клуба и будет строить великий юнайтед
(ответить)
1 Манчестер Сити 33 80
2 Ливерпуль 33 79
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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> "Манчестер Сити" может впервые в своей истории провести пять "сухих" выездных поединков в чемпионате кряду.
КОРОЛИ!!!
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> ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ
КОРОЛИ! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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