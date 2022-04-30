35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Диогу Жота и Джонджо Шелви В субботу, 30 апреля, пятью поединками стартует 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция

"Ньюкасл" хорош во второй половине сезона — особенно дома, выиграв все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Сент-Джеймс Парк". "Ливерпуль" набрал 37 из 39 последних очков в чемпионате (12 побед, 1 ничья). "Сороки" не одержали ни одной победы в 10 последних встречах с "красными" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 6 поражений).

Киран Триппьер и Каллум Уилсон вскоре должны покинуть лазарет "Ньюкасла", но не в эту субботу.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино все еще вне игры с травмой стопы. Костас Цимикас и Кертис Джонс должны быть в порядке, несмотря на пропущенный посреди недели матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала".

УОТФОРД — БЕРНЛИ 17:00

"Уотфорд", если проиграет, повторит антирекорд Премьер-Лиги из 14 домашних поражений за сезон. "Бернли" набрал семь очков из девяти возможных, как уволил Шона Дайча, и сейчас может впервые с апреля 2019 оформить три победы кряду в чемпионате. "Шершни" не забили ни одного гола в четырех последних встречах с "бордовыми" в Премьер-Лиге.

"Уотфорд" приветствует возвращающихся в строй Кико Фемению и Юрая Куцку.

"Бернли" предстоит оценить состояние Максвела Корне. Джей Родригес должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Вулверхэмптона". Эрик Питерс, Бен Ми, Йоханн Берг Гудмундссон и Эшли Вествуд вне игры.

АСТОН ВИЛЛА — НОРВИЧ 17:00

В пяти последних матчах Премьер-Лиги плеймейкер "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо не совершил ни одного результативного действия, хотя в восьми первых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В этом сезоне у "Норвича" меньше всего ударов (327), ударов в створ (97) и худший процент реализации (6.7%) в дивизионе. "Вилланы" выиграли семь из восьми последних встреч с "канарейками" в Премьер-Лиге.

Вингер "Виллы" Бертран Траоре, наконец, решил свои проблемы с пахом. Люка Динь, Кортни Хаус и Морган Сансон продолжают лечиться.

"Норвич" снова может бросить в бой Джоша Сарджента и Лукаса Руппа. Кенни Маклин играет на уколах из-за перелома пальца ноги. Кристоф Циммерман по-прежнему отсутствует.

САУТГЕМПТОН — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00 Онлайн-трансляция

"Саутгемптон" выиграл только один из девяти последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 6 поражений). В 2022 году "Кристал Пэлас" набрал лишь 15 очков — только у "Уотфорда", "Эвертона" и "Норвича" меньше. "Святые" забивали в каждой из 21 домашней встречи с "орлами" в рамках высшего дивизиона.

Защитник "Саутгемптона" Тино Ливраменто пропустит остаток календарного года из-за травмы крестообразных связок колена. Может вернуться голкипер Алекс Маккарти.

Защитник "Пэлас" Тайрик Митчелл залечил свою болячку. То же самое с Лукой Миливоевичем.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция

"Вулверхэмптон" проиграл шесть из девяти последних матчей в Премьер-Лиге (3 победы). В 2022 году "Брайтон" одержал четыре победы в чемпионате, и все четыре случились на выезде. В 11 последних выездах на "Молинью" в рамках чемпионата "чайки" выиграли лишь однажды (7 ничьих, 3 поражения).

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш возобновил тренировки после травмы колена, но играть пока не готов. Вне игры и Макс Килмен с Даниэлом Поденсе.

Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума возвращается после двухматчевой дисквалификации. Тарик Лэмпти должен залечить колено вовремя, но у Джереми Сармьенто рецидив повреждения задней поверхности бедра.

ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция

Кевин Де Брюйне против Лидса "Лидс" пропускал в каждом из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" может впервые в своей истории провести пять "сухих" выездных поединков в чемпионате кряду. Последний раз "белые" проигрывали дома "горожанам" в Премьер-Лиге еще в сентябре 2000 (1:2).

Вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл пропустит остаток сезона с полученной на тренировке травмой лодыжки. Тайлер Робертс, Адам Форшоу и Патрик Бэмфорд пока не готовы вернуться.

Защитник "Сити" Кайл Уолкер пропустит пятый матч кряду из-за проблем с лодыжкой. Джон Стоунс, вынужденно замененный против "Реала" во вторник, в порядке.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.04.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 469

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. dexter 30.04.2022 01:37 # dexter
    Под Изюмом у формирований киевского режима очередная зрада. Боевики ВФУ (сводный БТГр 1 бригады Нацгвардии и подразделений ВСУ) оказались в окружении, прижаты к Оскольскому водохранилищу, что находится восточнее Изюма.
    20 апреля Генштаб поставил задачу командованию 1 бригады начать наступательные действия. БТГр должен был наступать на Изюм. Любому грамотному офицеру понятно, что затея самоубийственная. Но ради пиара в Киеве готовы на любые жертвы. Хлопцы пошли в атаку, но быстро получили по морде и были заблокированы с трех сторон российскими войсками, а с одной стороны водой. В окружении сейчас 1000 человек. Естественно, хлопцы запросили помощь. В секретной телеграмме, которая пришла от командования было написано: «НиколайИринаХаритонУльянаЯна». Генштаб отказал в организации прорыва и деблокаде. Теперь российская артиллерия методично перемалывает БТГр.

    (ответить)

  2. selta 30.04.2022 01:37 # selta
    29.04.2022 15:35 #
    sausage

    Бля, откуда вся эта мразь нацистская повылазила? Сидели раньше с языком в жопе, даже здесь. Ну единицы на долбоёбах отписывались. А теперь все в русофобы записались, все комплексы, как национальные, так и личные, наружу полезли. Стоило только в мире тренду смениться. Такая ссаная гниль кругом, ужас. Война конечно затянется, но вам - пидарасам, вряд ли что-то светит в будущем.
    (ответить)
    29.04.2022 15:37 #
    slash-lfc

    Это правда
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1#c7553463

    (с) ехехехехехехехе! 2! Сосач как всегда, с тихиней на подсосе, в своем сосочном репертуаре)
    Внатуре терпильный народ же) зато не дегроидные как коклы! Русские грамоте научили весь кишлакский мир, хоть сами быдломрази те ещё, ну и эта терпильность… типично для русских бухать, пока в соседней комнате, сосед/брат/сват сажает на кукан его жену! Они потом еще втроем побухают) алкашня и быдлота в основном) но братский народ ведь, тем паче женки их сочные бывают) уж лучше дружить с такими, чем с фашистошлюшками наголову чубнутыми! Они же епта детей своих жрут и сало со свинной мочой куярят)

    Ну а в целом, ребзя, вот вам выше, наглядный пример, 3 человека, 3 поломанные судьбы)
    Вот что значит ноулайферство и одиночество!
    Смешно, но ситуация стремная, поменьше куйней страдайте додики)
    Сожмите остатки своих малюсеньких яйц в кулак! Найдите работу, друзей, семью и детей в реальной жизни!
    Не будьте такими лошариками, жалко, в какой то мере понять вас тоже можно, додиками ведь не рождаются, наверняка вы из за обстоятельств стали такими..

    (ответить)

  3. selta 30.04.2022 01:33 # selta
    29.04.2022 12:39 #
    xah

    Я живу в коттедже, у меня есть хата, есть машина и их несколько. Какая юрта? Я против вашего диктаторского режима, который вы терпите и теперь этот режим доставляет проблемы другим странам. Это вы не должны тявкать, терпилы


    Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1

    Еххехееххехех)

    29.04.2022 15:50 #
    xah

    О боже. А где на фапле это обсуждалось? Такие комментарии есть везде. Я вот когда катаю CSGO либо другую игру, ты знаешь какие слова летят в мою сторону ? Примерно наверное понимаешь . Как будто в российских пабликах не пишут комменты про нац принадлежность. Это есть везде. Когда были митинги в Казахстане, читал какие коммкенты были в вк, в лентаче, в ютюбе ? Так прочитай какие там оскорбления . И это от россиян. И это до войны.

    На фапле таких срачей не было. Я лично их не наблюдал.

    Сосидж все что я пишу, я пишу от себя. Кокрнетно вы эту войну начали, вы зашли в их территорию, вы переписали историю и вы начали угрожать соседям. Думаешь глупость ляпнул муж пропагандонщины? Это он передаёт послание от власти России

    Источник: http://fapl.ru/posts/92853/?c=1#c7553463

    (с) ехехехехехехе! Котедж машины, 4 города… катаю в ксго… шары мои во рту покатай узбечка жырная!)
    Ссыкло оралманское!!
    Чушок интернетный)

    (ответить)

  4. iskander8sg 30.04.2022 00:55 # iskander8sg
    https://youtu.be/ONj9cvHCado
    Клип века.

    (ответить)

  5. casino777 30.04.2022 00:44 # casino777
    Биткойн за ввод капчи:
    http://freebitco.in/?r=274119

    (ответить)

  6. matic 30.04.2022 00:40 # matic
    Голубые соседи будут скулить как сучки от величия великих юнайтед!
    Болельщики достанут из шкафов красные майки и выкинут этот голубой мусор
    Судьи будут ставить пенальти за любую хуйню
    Клоп по прежнему будет нюхать хочу Манчестеру
    Глори юнайтед!

    (ответить)

  7. matic 30.04.2022 00:38 # matic
    Тен хаг уже явно видео что поднимет этот клуб до императорских высот

    (ответить)

  8. matic 30.04.2022 00:37 # matic
    Тен хаг вышвырнет тупого магваера из клуба вместе с пеналдой, дэбилом Фредом из клуба и будет строить великий юнайтед

    (ответить)

  9. true-manc 30.04.2022 00:11 # true-manc
    1 Манчестер Сити 33 80
    2 Ливерпуль 33 79

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  10. true-manc 30.04.2022 00:09 # true-manc
    > "Манчестер Сити" может впервые в своей истории провести пять "сухих" выездных поединков в чемпионате кряду.

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  11. true-manc 30.04.2022 00:09 # true-manc
    > ЛИДС — МАНЧЕСТЕР СИТИ

    КОРОЛИ! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: