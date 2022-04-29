Мейсону Гринвуду продлили залог

Нападающему "Манчестер Юнайтед" Мейсону Гринвуду была продлена мера пресечения в виде залога.

Напомним, в январе 20-летний Гринвуд был арестован по подозрению в избиении и изнасиловании своей девушки, которую он вдобавок угрожал убить.



Проведя несколько дней за решеткой, Гринвуд был выпущен под залог. "Юнайтед" в свою очередь отстранил Мейсона от тренировок и матчей.



Расследование в отношении Гринвуда, который лишился персонального спонсора и был удален из футбольного симулятора FIFA 22, все еще продолжается, поэтому истекавший сегодня, 29 апреля, залог был продлен.



В официальном заявлении полиции Большого Манчестера также говорится, что игрока сборной Англии начнут судить не раньше середины июня.



Озвученные сроки оставляют надежду, что к старту следующего сезона дальнейшая судьба Гринвуда прояснится: или Мейсон легко отделается и сможет возобновить карьеру, или сядет в тюрьму.