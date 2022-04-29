Директор по переговорам покидает "Юнайтед"

Директор по переговорам Мэтт Джадж, отвечавший в "Манчестер Юнайтед" за согласование трансферов и продление контрактов, покидает клуб.

Напомним, лишь на прошлой неделе "Юнайтед" попрощался с ведущими скаутами в лице Джима Лоулора и Марселя Бута.



Продолжая реформировать структуру управления клубом по видению спортивного директора Джона Мерто, теперь "красные дьяволы" расстаются с Джаджем.



Как сообщает The Independent, это расставание происходит в дружелюбной манере. Отставка Джаджа принята, но некоторое время Мэтт продолжит работать, завершая начатые дела. Активной роли в летнее трансферное окно он исполнять не будет.



Джадж посвятил "Юнайтед" последние 10 лет, а с 2014 года отвечал за трансферы и контракты в клубе.