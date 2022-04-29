Рэтклиффу не удалось опередить Бели в борьбе за "Челси"

Тодд Бели будет назван наиболее предпочтительным претендентом на покупку "Челси", несмотря попытку сэра Джима Рэтклиффа перехватить лондонский клуб.

Напомним, ранее днем стало известно, что Рэтклифф предложил свыше 4 миллиардов за "Челси", пообещав инвестировать 1.75 млрд. фунтов в развитие клуба.



"Это британское предложение по британскому клубу. Мы верим, что этот клуб важнее, чем его владельцы, которые лишь являются временными хранителями его великих традиций. Хранителями, с ответственностью перед фанатами и обществом".



"Поэтому мы обещаем потратить 1.75 млрд. фунтов в течение 10 лет непосредственно на благо клуба".



"Мы потратимся, чтобы сделать "Стэмфорд Бридж" стадионом мирового уровня на благо "Челси". Это произойдет органично, постепенно, и нам не придется покидать свой дом, рискуя потерять поддержку преданных фанатов".



"Мы верим, что Лондон должен обладать клубом, который отражает статус города. Клубом, который стоит в одном ряду с "Реалом", "Барселоной" или "Баварией". Мы намерены сделать "Челси" таким клубом", — гласит заявление Рэтклиффа.



Однако Sky Sports утверждает, что торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу клуба, рекомендует британскому правительству Тодда Бели как наиболее предпочтительного претендент.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что "Челси" обретет нового владельца до конца мая.