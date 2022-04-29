Гвардиола не будет продлевать контракт только потому, что это сделал Клопп
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продление Юргеном Клоппом контракта с "Ливерпулем" не повлияет на его будущее.
Действующий контракты Гвардиолы истекает в 2024 году. В 2024 истекало и соглашение Клоппа, однако накануне Юрген продлил свое пребывание в "Ливерпуле" на пару лет.
Кажется, что эта ситуация может подвергнуть Гвардиолу определенному давлению и заставить тоже продлить свой контракт, однако Хосеп не спешит подражать своему главному конкуренту последних лет.
"Поздравляю Юргена Клоппа и "Ливерпуль", это действительно хорошо для них, и я желаю им всего наилучшего. Наше будущее — это матч с "Лидсом" и затем конец сезона".
"Почему это должно повлиять на мою ситуацию? У каждого своя ситуация, и если мы решим продлить сотрудничество, то решим это сообща, а не из-за того, что мой коллега остается в своем клубе. Я не вижу связи", — цитирует Гвардиолу ESPN.
29.04.2022 20:00
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Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
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Следующий матч следующий матч... всегда одно и тоже
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Гвардиола продлит контакт с сити сразу после взятия ушастого.
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Осознает, что конкуренцию не вывезет и лучше раньше слиться с этого уебищного клубешника
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мышление очкошника
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ЦАРИЦА!!!
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КОРОЛЬ!!!
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