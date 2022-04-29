Гвардиола не будет продлевать контракт только потому, что это сделал Клопп

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продление Юргеном Клоппом контракта с "Ливерпулем" не повлияет на его будущее.

Действующий контракты Гвардиолы истекает в 2024 году. В 2024 истекало и соглашение Клоппа, однако накануне Юрген продлил свое пребывание в "Ливерпуле" на пару лет.

Кажется, что эта ситуация может подвергнуть Гвардиолу определенному давлению и заставить тоже продлить свой контракт, однако Хосеп не спешит подражать своему главному конкуренту последних лет.

"Поздравляю Юргена Клоппа и "Ливерпуль", это действительно хорошо для них, и я желаю им всего наилучшего. Наше будущее — это матч с "Лидсом" и затем конец сезона".

"Почему это должно повлиять на мою ситуацию? У каждого своя ситуация, и если мы решим продлить сотрудничество, то решим это сообща, а не из-за того, что мой коллега остается в своем клубе. Я не вижу связи", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Клопп, контракты, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 20:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 29.04.2022 20:41 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. stavluiordinar 29.04.2022 20:32 # stavluiordinar
    Следующий матч следующий матч... всегда одно и тоже

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  3. hunter022 29.04.2022 20:23 # hunter022
    Гвардиола продлит контакт с сити сразу после взятия ушастого.

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  4. beatles-red 29.04.2022 20:23 # beatles-red
    Осознает, что конкуренцию не вывезет и лучше раньше слиться с этого уебищного клубешника

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  5. ian 29.04.2022 20:10 # ian
    мышление очкошника

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  6. danik9 29.04.2022 20:08 # danik9
    ЦАРИЦА!!!

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  7. jirrort 29.04.2022 20:02 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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