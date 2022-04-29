Гвардиола не будет продлевать контракт только потому, что это сделал Клопп

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что продление Юргеном Клоппом контракта с "Ливерпулем" не повлияет на его будущее.

Действующий контракты Гвардиолы истекает в 2024 году. В 2024 истекало и соглашение Клоппа, однако накануне Юрген продлил свое пребывание в "Ливерпуле" на пару лет.



Кажется, что эта ситуация может подвергнуть Гвардиолу определенному давлению и заставить тоже продлить свой контракт, однако Хосеп не спешит подражать своему главному конкуренту последних лет.



"Поздравляю Юргена Клоппа и "Ливерпуль", это действительно хорошо для них, и я желаю им всего наилучшего. Наше будущее — это матч с "Лидсом" и затем конец сезона".



"Почему это должно повлиять на мою ситуацию? У каждого своя ситуация, и если мы решим продлить сотрудничество, то решим это сообща, а не из-за того, что мой коллега остается в своем клубе. Я не вижу связи", — цитирует Гвардиолу ESPN.