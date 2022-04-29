Конте назвал "фейковыми новостями" слухи насчет ПСЖ

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте опроверг слухи, сватающие его в ПСЖ.

Ранее на текущей неделе в итальянской и французской прессе появились слухи, что Конте заинтересован в работе с ПСЖ, который сейчас возглавляет бывший наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



Некоторые таблоиды даже сообщали, что Конте и Почеттино могут поменяться местами, однако Антонио связывает свое будущее с лондонским клубом, где у него еще остается год по контракту.



"Конечно, это хорошо, что другие клубы ценят мою работу. Но это одна сторона. Правда же в том, что мне не нравится, когда люди выдумывают новости и открывают рот только для того, чтобы создать проблемы".



"Это неправильно, это несправедливо ко мне, к причастным клубам и к моим игрокам. Кроме того, мы очень сосредоточены на том, чтобы достичь наилучших результатов в этих пяти матчах".



"Повторюсь, эта ситуация вызывает у меня улыбку. Думаю, эти люди, которые хотят что-то сказать своими историями, должны проявить уважение и не выдумывать фейковые новости, рассказывая ложь".



"Люди, которые работают в футболе — игроки или тренеры, — очень хорошо знают, что на данной стадии сезона начинает появляться много фейковых новостей", — цитирует Конте Sky Sports.