Клопп считает, что продление им контракта не станет решающим фактором для Салаха и Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что продление им контракта станет решающим фактором для будущего нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Накануне Клопп продлил свой контракт с "Ливерпулем", и теперь Салах и Мане знают, что Юрген и его штаб останутся в клубе минимум до 2026 года.



Контракты самих Мохамеда и Садио истекают уже через один год, и Клопп просто рад, если его ситуация поможет двум африканцам определиться.



"Нужно спросить самих парней, что это значит для них. Однако у нас все хорошо. С обоими у меня отличные отношения".



"В жизни есть много других вещей, о которых нужно подумать, помимо тренера, но знать, кто будет тренером и его штабом, — это важно".



"Если это позитивный момент для парней, то замечательно, но я не думаю, что это будет решающим фактором, когда они будут принимать решения. Это их собственная жизнь".



"Мы просто желаем, чтобы каждый, кто хочет быть здесь, знал, чего ему ожидать", — цитирует Клоппа BBC.