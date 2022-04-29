Клопп считает, что продление им контракта не станет решающим фактором для Салаха и Мане

Мохамед Салах и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не думает, что продление им контракта станет решающим фактором для будущего нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Накануне Клопп продлил свой контракт с "Ливерпулем", и теперь Салах и Мане знают, что Юрген и его штаб останутся в клубе минимум до 2026 года.

Контракты самих Мохамеда и Садио истекают уже через один год, и Клопп просто рад, если его ситуация поможет двум африканцам определиться.

"Нужно спросить самих парней, что это значит для них. Однако у нас все хорошо. С обоими у меня отличные отношения".

"В жизни есть много других вещей, о которых нужно подумать, помимо тренера, но знать, кто будет тренером и его штабом, — это важно".

"Если это позитивный момент для парней, то замечательно, но я не думаю, что это будет решающим фактором, когда они будут принимать решения. Это их собственная жизнь".

"Мы просто желаем, чтобы каждый, кто хочет быть здесь, знал, чего ему ожидать", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль, Мане, Салах

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 18:00

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  1. bes-ter 29.04.2022 18:28 # bes-ter
    Очкастый же клялся что с этой помойки убежит, видимо продался шкура

    (ответить)

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