Рангник возглавил сборную Австрии, но из МЮ не уходит
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник был подтвержден главным тренером сборной Австрии.
Сыграв вничью с "Челси" накануне (1:1), Рангник заявил, что его договоренность с "Юнайтед" насчет роли консультанта до 2024 года не мешает параллельно ему взяться за другую работу.
Ральфу все еще предстоят переговоры с боссами "Юнайтед" и новым главным тренером Эриком Тен Хагом о своих полномочиях и обязанностях, но, не дожидаясь этого, 63-летний немец согласился возглавить австрийскую сборную.
Контракт Рангника с Федерацией футбола Австрии рассчитан до 2024 и предусматривает опцию продления на два года, если Ральф выведет национальную команду на Евро-2024.
К работе с 34-й сборной из рейтинга ФИФА Ральф приступит в конце мая, в преддверии матчей Лиги Наций против Хорватии, Дании и Франции.
29.04.2022 16:00
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Последние комментарии:
Ахаха, ну и жук)
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Так будет слегка поддаивать скам.
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Мде, владельцы МЮ хуисасы, тупо без коуча играли всё это время. Хорошо там акции протеста идут против них. Может свалят скоро.
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Будь у него возможность, он бы несколько сборных возглавил
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че ваще происходит?))) где вы нарыли его, о великие?)))
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