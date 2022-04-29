Рангник возглавил сборную Австрии, но из МЮ не уходит

Ральф Рангник Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник был подтвержден главным тренером сборной Австрии.

Сыграв вничью с "Челси" накануне (1:1), Рангник заявил, что его договоренность с "Юнайтед" насчет роли консультанта до 2024 года не мешает параллельно ему взяться за другую работу.

Ральфу все еще предстоят переговоры с боссами "Юнайтед" и новым главным тренером Эриком Тен Хагом о своих полномочиях и обязанностях, но, не дожидаясь этого, 63-летний немец согласился возглавить австрийскую сборную.

Контракт Рангника с Федерацией футбола Австрии рассчитан до 2024 и предусматривает опцию продления на два года, если Ральф выведет национальную команду на Евро-2024.

К работе с 34-й сборной из рейтинга ФИФА Ральф приступит в конце мая, в преддверии матчей Лиги Наций против Хорватии, Дании и Франции.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, сборная Австрии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 29.04.2022 16:51 # sausage
    Ахаха, ну и жук)

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  2. gerrard08 29.04.2022 16:41 # gerrard08
    Так будет слегка поддаивать скам.

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  3. mancunia-planet 29.04.2022 16:39 # mancunia-planet
    Мде, владельцы МЮ хуисасы, тупо без коуча играли всё это время. Хорошо там акции протеста идут против них. Может свалят скоро.

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  4. van-der-slav 29.04.2022 16:30 # van-der-slav
    Будь у него возможность, он бы несколько сборных возглавил

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  5. rah 29.04.2022 16:23 # rah
    че ваще происходит?))) где вы нарыли его, о великие?)))

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