Рангник возглавил сборную Австрии, но из МЮ не уходит

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник был подтвержден главным тренером сборной Австрии.

Сыграв вничью с "Челси" накануне (1:1), Рангник заявил, что его договоренность с "Юнайтед" насчет роли консультанта до 2024 года не мешает параллельно ему взяться за другую работу.



Ральфу все еще предстоят переговоры с боссами "Юнайтед" и новым главным тренером Эриком Тен Хагом о своих полномочиях и обязанностях, но, не дожидаясь этого, 63-летний немец согласился возглавить австрийскую сборную.



Контракт Рангника с Федерацией футбола Австрии рассчитан до 2024 и предусматривает опцию продления на два года, если Ральф выведет национальную команду на Евро-2024.



К работе с 34-й сборной из рейтинга ФИФА Ральф приступит в конце мая, в преддверии матчей Лиги Наций против Хорватии, Дании и Франции.