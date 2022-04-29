Салах — Игрок Года по версии журналистов
Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) назвала нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха Игроком Года.
Несмотря на некоторый спад в последние недели, Салах выдающимся образом проводит этого сезон. Мохамед забил 30 голов за "Ливерпуль", включая 22 в Премьер-Лиге, а вдобавок отдал 14 результативных передач.
Впечатляющая результативность 29-летнего египтянина позволяет "Ливерпулю" претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея, причем Кубок Лиги команда Юргена Клоппа уже завоевала.
В голосовании журналистов Салах набрал 48% голосов, опередив Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Деклана Райса из "Вест Хэма".
Стоит отметить, что Салах признается Игроком Года по версии FWA уже второй раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2018, а в прошлом сезоне эта награда досталась защитнику "Манчестер Сити" Рубену Диашу.
29.04.2022 15:20
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Последние комментарии:
Суть в том, что сити тащит один игрок, а Ливерпуль наоборот дает расцветать всем своим игрокам
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Каклы походу будут рады польским панам, если они войдут в западную членоину и тупо её оттяпают. Это же ДРУГОЕ))) Будут кричать, что польские братишки пришли их защитить, отдадутся им полностью со всеми потрохами, зато ведь не РАШКА)) Более проститутошной нации сложно представить
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о, ещё один титул подъехал!)
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Тень Зиеша
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Салах сейчас лучший игрок АПЛ.
Тут больше заслуга Клоппа, который построил лучшую команду
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Фараон просто лучший на данный момент игрок АПЛ!
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Салах > апл братишки )))))) самый лучший игрок в апл всех времён )))))))
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