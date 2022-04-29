Салах — Игрок Года по версии журналистов

Ассоциация пишущих о футболе журналистов (Football Writers' Association) назвала нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха Игроком Года.

Несмотря на некоторый спад в последние недели, Салах выдающимся образом проводит этого сезон. Мохамед забил 30 голов за "Ливерпуль", включая 22 в Премьер-Лиге, а вдобавок отдал 14 результативных передач.



Впечатляющая результативность 29-летнего египтянина позволяет "Ливерпулю" претендовать на все четыре доступных в сезоне трофея, причем Кубок Лиги команда Юргена Клоппа уже завоевала.



В голосовании журналистов Салах набрал 48% голосов, опередив Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Деклана Райса из "Вест Хэма".



Стоит отметить, что Салах признается Игроком Года по версии FWA уже второй раз в своей карьере. Впервые это случилось в 2018, а в прошлом сезоне эта награда досталась защитнику "Манчестер Сити" Рубену Диашу.