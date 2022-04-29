Рангник рекомендовал МЮ купить двух нападающих

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рекомендовал своему клубу приобрести сразу двух нападающих в летнее трансферно окно.

Накануне против "Челси" 37-летний Роналду забил свой 23-й гол за "Юнайтед" в этом сезоне — столько же у него было за всю кампанию 2006/07, когда Криштиану исполнилось 23.



При этом у второго лучшего бомбардира "красных дьяволов" в лице Бруну Фернандеша только девять голов в этом сезоне во всех соревнованиях.



Также можно вспомнить, что контракт Эдинсона Кавани истекает в конце сезона. Учитывая все это, как утверждает Manchester Evening News, Рангник посоветовал боссам "Юнайтед" пригласить сразу двух новичков в переднюю линию, дабы снизить зависимость от Роналду.



"Все наши атакующие игроки сегодня были на поле. Единственным атакующим игроком в запасе был Хуан Мата, и он вышел на заключительные 20 минут".



"Я вспоминаю свою первые 10 матчей, и в них у нас забивали 10 различных игроков. Это говорит о том, как много моментов мы создаем и как много игроков у нас было доступно тогда".



"Сравните наш запас сегодня с запасом "Челси". Это не оправдание — я просто объясняю. Прямо сейчас мы очень зависим от Криштиану", — посетовал после ничьей 1:1 Рангник.