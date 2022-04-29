Рой Кин одобряет назначение Тен Хага в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин одобрил решение "красных дьяволов" назначить Эрика Тен Хага своим новым главным тренером.

На "Олд Траффорд" решили не затягивать с выбором нового рулевого и заключили контракт с Тен Хагом еще до окончания сезона. И Кину не терпится увидеть, как голландский специалист, сделавший себе имя в "Аяксе", покажет себя в "Юнайтед".



"Думаю, это хорошее назначение. Думаю, в клубе рады, что довели начатое до конца, учитывая все эти спекуляции в последние месяцы".



"Он может начать изучать клуб, пускай и со стороны, потому что он не приступит к работе до июля. У него внушительное резюме и хорошая репутация, но ему нужно проявить себя. Мы еще посмотрим, что он из себя представляет, когда возьмется за эту работу, и сможет ли он вернуть клуб туда, где они должны быть", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.