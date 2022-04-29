Салиба планирует сражаться за место в составе "Арсенала"

Вильям Салиба Защитник Вильям Салиба планирует вернуться в "Арсенал" этим летом и сражаться за место в составе команды Микеля Артеты.

Салиба присоединился к "Арсеналу" еще в 2019 году, но до сих пор не дебютировал за "канониров" и вот уже третий кряду сезон проводит в аренде.

Вильям очень уверенно выглядит в "Марселе", сыграв минут больше (4,135), чем любой другой игрок не старше 21 года в топ-5 европейских лиг в этом сезоне.

Успехи Салиба не остались незамеченными и в сборной Франции, за которую он дебютировал в прошлом месяце.

Пресса вовсю сватает Салиба в большие европейские клубы, включая "Атлетико", однако TEAMtalk, ссылаясь на близкие к игроку источники, утверждает, что Вильям связывает свое будущее с "Арсеналом".

Салиба ожидает, что в следующем сезоне Артета, наконец, даст ему полноценный шанс проявить себя. Совсем скоро 21-летний француз надеется получить соответствующие гарантии.

"Мы до сих пор не знаем, чего хочет "Арсенал" от Вильяма. Думаю, очень скоро мы обсудим это", — анонсировал скорые переговоры агент защитника Джибриль Ньянг.


Метки Арсенал, Марсель, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. acceptodessa 29.04.2022 13:56 # acceptodessa
    Топовый и молодой. Ссыт уже на бестолковки местных дауничей.

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  2. soloviev 29.04.2022 13:08 # soloviev
    Топ, во Франции один из лучших в составе Марселя, ещё Гендузи вернуть вместо Джаки...

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