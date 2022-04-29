Салиба планирует сражаться за место в составе "Арсенала"

Защитник Вильям Салиба планирует вернуться в "Арсенал" этим летом и сражаться за место в составе команды Микеля Артеты.

Салиба присоединился к "Арсеналу" еще в 2019 году, но до сих пор не дебютировал за "канониров" и вот уже третий кряду сезон проводит в аренде.



Вильям очень уверенно выглядит в "Марселе", сыграв минут больше (4,135), чем любой другой игрок не старше 21 года в топ-5 европейских лиг в этом сезоне.



Успехи Салиба не остались незамеченными и в сборной Франции, за которую он дебютировал в прошлом месяце.



Пресса вовсю сватает Салиба в большие европейские клубы, включая "Атлетико", однако TEAMtalk, ссылаясь на близкие к игроку источники, утверждает, что Вильям связывает свое будущее с "Арсеналом".



Салиба ожидает, что в следующем сезоне Артета, наконец, даст ему полноценный шанс проявить себя. Совсем скоро 21-летний француз надеется получить соответствующие гарантии.



"Мы до сих пор не знаем, чего хочет "Арсенал" от Вильяма. Думаю, очень скоро мы обсудим это", — анонсировал скорые переговоры агент защитника Джибриль Ньянг.