Рангник не знает, останется ли Роналду в "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник признался, что не знает, останется ли нападающий Криштиану Роналду в клубе.

По всей видимости, следующий сезон "Юнайтед" проведет вне Лиги Чемпионов, что может быть критично для Роналду как для игрока в возрасте 37 лет.



Также ходят слухи, что Криштиану нет места в планах нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага.



Как бы то ни было, Рангник оставляет это решение за Тен Хагом и Роналду. Ральф уверен, что Криштиану, против "Челси" накануне забивший свой 17-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, все еще достаточно хорош для "Юнайтед".



"Не только забитым сегодня голом, но всей своей игрой, своим настроем и тем, как часто он помогал нам на своей половине поля, он показывает, что делать такое в 37 лет — это не есть нормально".



"Играя таким образом, как сегодня, он по-прежнему может приносить огромную пользу команду. В конце концов это решение Эрика и самого Криштиану. Это зависит от того, чего они хотят, и не мне говорить об этом, но я могу сказать, что сегодня Криштиану был по-настоящему великолепен", — цитирует Рангника Daily Mirror.