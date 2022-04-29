Компани претендует на работу с "Бернли"
Легенда "Манчестер Сити" Венсан Компани является претендентом на вакантную должность главного тренера "Бернли".
Лишь накануне появилась информация, что "Бернли" помышляет о назначении Уэйна Руни из "Дерби" на место уволенного раньше в апреле Шона Дайча.
Как стало известно The Telegraph, Руни — лишь одна из кандидатур, рассматриваемых президентом клуба с "Терф Мур" Аланом Пейсом.
Также Пейс проявляет интерес к Крису Уайлдеру из "Мидлсбро", Карлушу Карвальялу из "Браги" — и как раз к 36-летнему Компани, который сейчас тренирует бельгийский "Андерлехт".
"Андерлехт" — это первая самостоятельная тренерская работа Венсана, который в свое время отыграл 11 сезонов за "Сити", завоевав четыре титула Премьер-Лиги.
29.04.2022 11:00
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Уровен чемпионшипа
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КОРОЛЬ!!!
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Ахахахахах ещё один баран из Манчестера))
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