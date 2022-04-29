Компани претендует на работу с "Бернли"

Венсан Компани Легенда "Манчестер Сити" Венсан Компани является претендентом на вакантную должность главного тренера "Бернли".

Лишь накануне появилась информация, что "Бернли" помышляет о назначении Уэйна Руни из "Дерби" на место уволенного раньше в апреле Шона Дайча.

Как стало известно The Telegraph, Руни — лишь одна из кандидатур, рассматриваемых президентом клуба с "Терф Мур" Аланом Пейсом.

Также Пейс проявляет интерес к Крису Уайлдеру из "Мидлсбро", Карлушу Карвальялу из "Браги" — и как раз к 36-летнему Компани, который сейчас тренирует бельгийский "Андерлехт".

"Андерлехт" — это первая самостоятельная тренерская работа Венсана, который в свое время отыграл 11 сезонов за "Сити", завоевав четыре титула Премьер-Лиги.


Метки Андерлехт, Бернли, Компани

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 29.04.2022 11:09 # chr1s8rown
    Уровен чемпионшипа

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  2. slash-lfc 29.04.2022 11:01 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. gameboy 29.04.2022 11:00 # gameboy
    Ахахахахах ещё один баран из Манчестера))

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