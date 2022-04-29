Матич: "Игра была равна"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич назвал ничью 1:1 с "Челси" "справедливым результатом".

Накануне вечером "Юнайтед" удалось избежать поражения в домашнем противостоянии с "Челси", использовав практически свой единственный голевой момент.



Тем не менее, 33-летний Матич, отметившийся результативной передачей на Криштиану Роналду, считает, что "красные дьяволы" сыграли неплохо — точно лучше, чем в проигранных "Арсеналу" и "Ливерпулю" матчах.



"Думаю, мы улучшили свою игру. Нам противостояла очень хорошая команда, которая почти безупречна в плане тактики, техники, а также они обладают отличными игроками и отличным тренером. Думаю, мы провели хороший матч. Я бы не сказал, что мы были значительно лучше их, но игра была равна".



"Думаю, 1:1 — это справедливый результат. Они имели больше моментов, но я думаю, результат справедлив. Играть против хороших команд всегда тяжело, но сегодня мы выглядели гораздо лучше, чем в предыдущие две недели".



"Думаю, это прогресс", — сообщил Матич Sky Sports.