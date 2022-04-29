Клопп рассказал о роли своей жены в продлении контракта с "Ливерпулем"

Юрген Клопп с женой Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что вопрос о продлении его контракта во многом был решен в разговоре за кухонным столом со своей женой Уллой.

Накануне Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" на два года — до конца сезона 2025/26. То же самое сделали ассистенты Юргена в лице Пепа Лейндерса и Петера Кравица.

По словам Клоппа, все началось с того, что его жена Улла дала ему свое благословение на продление сотрудничества с "красными".

"Когда я предыдущий раз продлевал свой контракт до 2024 года, то свое самое важное соглашение я заключил с Уллой. На сей раз это повторилось".

"Мы сели за кухонный стол, и Улла сказала: "Это немыслимо, что мы уедем в 2024 году". Я такой: "Что?!" Она: "Нет, серьезно, мы не можем оставить всех этих людей".

"Вы не знаете Лизу, но она очень важна для нас. Как и Даниэлла и многие другие. А также клуб и люди, которых я даже не знаю. Так все началось".

"Затем я подумал об этом, и мне стало ясно, что я должен провести еще один важный разговор — с Пепом Лейндерсом".

"Он, наверное, стал главной причиной, потому что он настоящий "энерджайзер" — он великолепен, и наши отношения простираются за пределы футбола. Он сказал: "О, да, я в деле!" После этого мы были готовы к любым переговорам. И вот я сижу здесь сейчас", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1119

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 29.04.2022 09:54 # meshuggah
    кака жена лол, лгбт авардс как бы просто так ни будут давать

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  2. avetis 29.04.2022 09:47 # avetis
    Сколько же желчи в людях... А ведь Клопп действительно помимо того, что крутой профи, еще и очень добрый и сильный человек.

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  3. seregaball 29.04.2022 09:45 # seregaball
    Семейный совет

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  4. vals1702 29.04.2022 09:37 # vals1702
    Genius

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  5. ian 29.04.2022 09:28 # ian
    КНЯГИНЯ!!!

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  6. gameboy 29.04.2022 09:27 # gameboy
    Жена тоже работает не покладая ног в Ливерпуле

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  7. superglor 29.04.2022 09:03 # superglor
    Взял жену к себе в подтрибунную судейскую команду.

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  8. gabazhaba 29.04.2022 09:02 # gabazhaba
    Подкаблучник.

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