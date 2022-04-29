Клопп рассказал о роли своей жены в продлении контракта с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что вопрос о продлении его контракта во многом был решен в разговоре за кухонным столом со своей женой Уллой.

Накануне Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" на два года — до конца сезона 2025/26. То же самое сделали ассистенты Юргена в лице Пепа Лейндерса и Петера Кравица.



По словам Клоппа, все началось с того, что его жена Улла дала ему свое благословение на продление сотрудничества с "красными".



"Когда я предыдущий раз продлевал свой контракт до 2024 года, то свое самое важное соглашение я заключил с Уллой. На сей раз это повторилось".



"Мы сели за кухонный стол, и Улла сказала: "Это немыслимо, что мы уедем в 2024 году". Я такой: "Что?!" Она: "Нет, серьезно, мы не можем оставить всех этих людей".



"Вы не знаете Лизу, но она очень важна для нас. Как и Даниэлла и многие другие. А также клуб и люди, которых я даже не знаю. Так все началось".



"Затем я подумал об этом, и мне стало ясно, что я должен провести еще один важный разговор — с Пепом Лейндерсом".



"Он, наверное, стал главной причиной, потому что он настоящий "энерджайзер" — он великолепен, и наши отношения простираются за пределы футбола. Он сказал: "О, да, я в деле!" После этого мы были готовы к любым переговорам. И вот я сижу здесь сейчас", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".