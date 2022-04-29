Тодд Бели — главный претендент на покупку "Челси"

Американский миллиардер Тодд Бели является главным претендентов на покупку "Челси".

В ближайшие дни торговый банк Raine Group, которому Роман Абрамович поручил осуществить продажу "Челси", должен выбрать одного наиболее предпочтительного кандидата на роль нового владельца клуба со "Стэмфорд Бридж".



Помимо Бели, партнером которого выступает швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс, приобрести "Челси" хотят сэр Мартин Бротон и Стивен Пальюка.



Однако именно Бели издание Daily Mail называет фаворитом. По крайней мере, так считают в лагерях Бротона и Пальюки. Выдвинутое Тоддом предложение является наилучшим в плане доступности денежных средств.



Добавим, Бели является совладельцем бейсбольной команды "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс" из НБА.