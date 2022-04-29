Тухель недоволен игрой Вернера и Хаверца против МЮ

Главный тренер "Челси" Томас Тухель раскритиковал своих нападающих Тимо Вернера и Кая Хаверца после упущенной победы против "Манчестер Юнайтед" (1:1).

Несмотря на значительное игровое преимущество, "Челси" смог забить лишь раз на "Олд Траффорд". При этом ответный гол "синие" пропустили уже спустя две минуты после своего.



По мнению Тухеля, двое его соотечественников подвели команду в плане реализации моментов.



"Да, мы имели много моментов, и эти двое не достигли своего высшего уровня сегодня. Иначе мы бы вышли победителями".



"Что есть, то есть, но нам не нужно искать виноватых. Мы имели достаточно моментов, полумоментов, чтобы забить большее сегодня", — цитирует Тухеля Daily Mail.