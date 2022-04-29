Рангник пообещал, что останется в МЮ консультантом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что останется на "Олд Траффорд" консультантом, даже если возглавит сборную Австрии.
В преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси" появились слухи, что Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии, из-за чего его дальнейшее пребывание в "Юнайтед" может оказаться под вопросом.
Однако после ничьей 1:1 Рангник заверил, что будет консультировать "красных дьяволов" в течение двух следующих сезонов, а другая работа не станет для него помехой.
"Давайте сегодня вечером будем говорить о "Манчестер Юнайтед", нашей игре и остатке сезона. Что касается этого вопроса, то могу сказать, что я определенно останусь по окончании сезона и перейду на роль консультанта".
"Я никогда не говорил, что это будет важная роль, но мы заранее согласовали суть и продолжительность этой работы".
"Пока что я не разговаривал с Эриком (Тен Хагом), но это, наверное, случится в будущем. Я буду более чем счастлив помочь ему изменить ситуацию к лучшему. У меня будет оставаться время для другой работы — да, мы условились насчет этого в прошлом году", — сообщил Рангник Sky Sports.
29.04.2022 06:00
Просмотров: 365
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чувак пришел в клуб и указал на все проблемы клуба, как это сделал в свое время Маур.
(ответить)
Ахах долбаебина чисто разводит лохов на бабло, сральник в чистом виде, уебан редкостный
(ответить)
Команда делит по потерянным очкам 8-е место с Вулвз. Игры нет никакой. Зачем клубу такой "консультант"?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий