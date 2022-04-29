Рангник пообещал, что останется в МЮ консультантом

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что останется на "Олд Траффорд" консультантом, даже если возглавит сборную Австрии.

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Челси" появились слухи, что Рангник близок к назначению главным тренером сборной Австрии, из-за чего его дальнейшее пребывание в "Юнайтед" может оказаться под вопросом.



Однако после ничьей 1:1 Рангник заверил, что будет консультировать "красных дьяволов" в течение двух следующих сезонов, а другая работа не станет для него помехой.



"Давайте сегодня вечером будем говорить о "Манчестер Юнайтед", нашей игре и остатке сезона. Что касается этого вопроса, то могу сказать, что я определенно останусь по окончании сезона и перейду на роль консультанта".



"Я никогда не говорил, что это будет важная роль, но мы заранее согласовали суть и продолжительность этой работы".



"Пока что я не разговаривал с Эриком (Тен Хагом), но это, наверное, случится в будущем. Я буду более чем счастлив помочь ему изменить ситуацию к лучшему. У меня будет оставаться время для другой работы — да, мы условились насчет этого в прошлом году", — сообщил Рангник Sky Sports.