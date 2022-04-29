"Лестер" сыграл с "Ромой" вничью
"Лестер" добыл ничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги Конференций против "Ромы".
Матч на "Кинг Пауэр" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Никола Залевски сделал передачу низом в штрафную на рывок Лоренцо Пеллегрини, а тот пробил между ног Касперу Шмейхелю — 0:1.
В дальнейшем "лисы" владели инициативой и на 67-й минуте смогли спастись от поражения. Это Адемола Лукман поразил цель из пределов вратарской после прострела Харви Барнса — 1:1.
Через неделю команды встретятся в Риме, чтобы определить финалиста.
"Лестер" (Англия) — "Рома" (Италия) — 1:1 (0:1)
Голы: Лукман 67 — Пеллегрини 15.
"Лестер": Шмейхель, Перейра, Фофана, Эванс, Кастань (Джастин 21), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Олбрайтон (Барнс 62), Лукман (Перес 84), Варди (Ихеаначо 62).
"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Винья 85), Пеллегрини (Афена-Гьян 85), Кристанте, Мхитарян (Верету 57), Карсдорп, Абрахэм, Дзаньоло (Оливейра 69).
Предупреждения: Дьюбери-Холл, Варди — Абрахэм, Дзаньоло.
29.04.2022 00:05
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