"Лестер" сыграл с "Ромой" вничью

"Лестер" добыл ничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги Конференций против "Ромы".

Матч на "Кинг Пауэр" начался с быстрого гола в исполнении гостей. Никола Залевски сделал передачу низом в штрафную на рывок Лоренцо Пеллегрини, а тот пробил между ног Касперу Шмейхелю — 0:1.



В дальнейшем "лисы" владели инициативой и на 67-й минуте смогли спастись от поражения. Это Адемола Лукман поразил цель из пределов вратарской после прострела Харви Барнса — 1:1.



Через неделю команды встретятся в Риме, чтобы определить финалиста.



"Лестер" (Англия) — "Рома" (Италия) — 1:1 (0:1)



Голы: Лукман 67 — Пеллегрини 15.



"Лестер": Шмейхель, Перейра, Фофана, Эванс, Кастань (Джастин 21), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл, Олбрайтон (Барнс 62), Лукман (Перес 84), Варди (Ихеаначо 62).



"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Винья 85), Пеллегрини (Афена-Гьян 85), Кристанте, Мхитарян (Верету 57), Карсдорп, Абрахэм, Дзаньоло (Оливейра 69).



Предупреждения: Дьюбери-Холл, Варди — Абрахэм, Дзаньоло.