"Вест Хэм" проиграл дома "Айнтрахту"

"Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Айнтрахта".

Матч начался для "молотобойцев" неудачно. Уже на первой минуте Ансгар Кнауфф, выскочив из-за спины защитника, головой замкнул подачу партнера к линии вратарской — 0:1.



Хозяева пошли отыгрываться, и вскоре Джаррод Боуэн отметился попаданием в штангу. А на 21-й минуте счет стал равным. Мичейл Антонио практически внес мяч в ворота после навеса Мануэля Лансини со штрафного и скидки Курта Зума — 1:1.



Второй тайм тоже начался с гола. Это Даити Камада добил мяч в ворота после того, как голкипер "Вест Хэма" Альфонс Ареоля остановил удар Джибриля Соу из пределов штрафной — 1:2.



Уже в самой концовке матча Боуэн мог избавить хозяев от поражения, но его удар "ножницами" пришелся в перекладину. Во Франкфурте через неделю "Вест Хэму" нужна будет победа.



"Вест Хэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2 (1:1)



Голы: Антонио 21 — Кнауфф 1, Камада 54.



"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Зума, Доусон, Крессуэлл, Райс, Соучек, Боуэн, Лансини (Бенрахма 66), Форнальс, Антонио.



"Айнтрахт": Трапп, Соу, Костич, Хинтереггер, Камада, Роде, Туре, Борре (Ахе 90), Линдстрем (Хеуге 62), Тута, Кнауфф.



Предупреждения: Соу, Хинтереггер.