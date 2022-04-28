Роналду спас МЮ от поражения против "Челси"
17-й гол Криштиану Роналду в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем матче против "Челси" — 1:1.
В стартовом составе "красных дьяволов" нашлось место для Маркуса Рэшфорда, который заменил приболевшего Джейдона Санчо.
В старт "синих" вернулись выздоровевшие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс.
Гости довольно дерзко начали матч, сразу же принявшись пристреливаться. Давиду Де Хеа пришлось вступать в игру после ударов Джеймса, Тимо Вернера и Нголо Канте. В то же время хозяева отметились лишь неудачной попыткой Криштиану Роналду пробить в падении через себя.
На 28-й минуте "Челси" имел самую реальную возможность открыть счет. Кай Хаверц с защитником на плечах ворвался в штрафную, однако Де Хеа грудью принял удар, испытав весьма болезненные ощущения.
В остатке тайма и затем уже после перерыва "синие" продолжали напрягать Де Хеа, пока на 60-й минуте, наконец, не открыли счет. После навеса в штрафную Хаверц головой переправил мяч дальше, а Маркос Алонсо пробил с лету ногой — 0:1.
Однако ответ "Юнайтед" последовал почти молниеносно. Неманья Матич "черпаком" сделал пас на правый край штрафной Роналду, который первым касанием укротил мяч, а вторым расстрелял Эдуара Менди — 1:1.
В остатке матча "Челси" владел инициативой, но о прежнем доминировании речи уже не шло. Гости наиграли лишь на один реальный момент, когда на 80-й минуте партнеры идеально вывели на удар Джеймса, но тот с линии штрафной пробил в штангу.
"Челси" должен быть расстроен результатом. При таком преимуществе "синие" легко могли побеждать комфортно, тогда как "Юнайтед" использовал свой единственный момент за матч.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
28.04.2022 23:40
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Последние комментарии:
Мрази рашисткие бомбят жилые дома Киева прямо во время визита генсека ООН.
Еще и пишут про военный завод.
Жаль погибших, зато мир в очередной раз убедился, какие рашисты выродки.
Должны быть уничтожены и будут.
(ответить)
Кунде,Торрес, Маркиньос,Тчуамени,Райс,Нкунку, Левандовски.
Ждём!
(ответить)
ответный матч будет жарким.
думаю Членси в финале Лиги конференции!
(ответить)
Играли два. Понятно
(ответить)
Ну а по матчу МЮ-Челси отметил бы Рюдигера, Джеймса
Матич МОМ, красиво напомнил Челсонам их место у крайней будки.
(ответить)
У команды вообще мотивации не осталось на АПЛ.Скорее всего в оставшихся матчах чемпионата будут также спустя рукава играть . Настоящий ГЕГЕМОНСИ мы увидим в кубке Англии.
(ответить)
Райс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боуэн в падении через себя пробил по воротам, перекладина спасла "Айнтрахт" от пропущенного мяча, а затем его на угловой выбил Тута.
Такому Боувену можно и в нападении играть, хорошая команда у Мойеса.
(ответить)
Вы должны были потерять очки с Эвертоном,а не с МЮ,епланы!Теперь против Фрэнки заряженными выйдут и не оставят ему шансов :(
(ответить)
Какая вывеска, такая и игра)
(ответить)
Защеканьси, вот зе скор?
(ответить)
Эх. Жаль Боуэн такую красотку не забил
(ответить)
Без старикана Роналду Ман Юнайтед был бы на уровне с Эвертоном.
(ответить)
28.04.2022 23:34 #
thegodfather
это тебе кстати в тему об отскоках.
сити забил 4 из 8 условных моментов
челси забил 1 из 8 )
(ответить)
28.04.2022 23:36 #
skydreams
и близко таких моментов как у сити не было. выход хаверца 1 на 1. удар джеймса. где ты там таких моментов как у мс насчитал? заебал ты рил бред писать, уже у меня тоже от твоего анализа начинает подгорать
(ответить)
28.04.2022 23:40 #
thegodfather
я не считал, утрировано, как пример.
суть в том что у челси такой каждый матч
(ответить)
28.04.2022 23:44 #
skydreams
ну так чо утрировано не 800 моментов? 1 из 800 лучше бы звучало, чем 1 из 8.
муахахахазазазжзахаха
от горе-аналитика отписался единственный подписчик))
(ответить)
Челси опять не повезло ( Ну что ты будешь делать?
(ответить)
Боевая ничья между самыми успешными клубами АПЛ.
(ответить)
Ёбаный Чорли
(ответить)
Манки просто люто отскочили пхихихихихихихихихихих а пенсята опозорились пхихихихихихихихихихихихихихих зашквар пхихихихихихихи
(ответить)
Пенсы шарамыги!
(ответить)
28.04.2022 23:10 #
v-0987654321
Бензема брат,Менди наш общий ЛОХ!
(с)Криштиану Роналдо
(ответить)
пенсы тааак лаааааахи )))
(ответить)
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