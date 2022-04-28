Роналду спас МЮ от поражения против "Челси"

17-й гол Криштиану Роналду в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем матче против "Челси" — 1:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" нашлось место для Маркуса Рэшфорда, который заменил приболевшего Джейдона Санчо.



В старт "синих" вернулись выздоровевшие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс.



Гости довольно дерзко начали матч, сразу же принявшись пристреливаться. Давиду Де Хеа пришлось вступать в игру после ударов Джеймса, Тимо Вернера и Нголо Канте. В то же время хозяева отметились лишь неудачной попыткой Криштиану Роналду пробить в падении через себя.



На 28-й минуте "Челси" имел самую реальную возможность открыть счет. Кай Хаверц с защитником на плечах ворвался в штрафную, однако Де Хеа грудью принял удар, испытав весьма болезненные ощущения.



В остатке тайма и затем уже после перерыва "синие" продолжали напрягать Де Хеа, пока на 60-й минуте, наконец, не открыли счет. После навеса в штрафную Хаверц головой переправил мяч дальше, а Маркос Алонсо пробил с лету ногой — 0:1.



Однако ответ "Юнайтед" последовал почти молниеносно. Неманья Матич "черпаком" сделал пас на правый край штрафной Роналду, который первым касанием укротил мяч, а вторым расстрелял Эдуара Менди — 1:1.



В остатке матча "Челси" владел инициативой, но о прежнем доминировании речи уже не шло. Гости наиграли лишь на один реальный момент, когда на 80-й минуте партнеры идеально вывели на удар Джеймса, но тот с линии штрафной пробил в штангу.



"Челси" должен быть расстроен результатом. При таком преимуществе "синие" легко могли побеждать комфортно, тогда как "Юнайтед" использовал свой единственный момент за матч.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче