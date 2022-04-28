Роналду спас МЮ от поражения против "Челси"

Криштиану Роналду 17-й гол Криштиану Роналду в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в домашнем матче против "Челси" — 1:1.

В стартовом составе "красных дьяволов" нашлось место для Маркуса Рэшфорда, который заменил приболевшего Джейдона Санчо.

В старт "синих" вернулись выздоровевшие Антонио Рюдигер и Рис Джеймс.

Гости довольно дерзко начали матч, сразу же принявшись пристреливаться. Давиду Де Хеа пришлось вступать в игру после ударов Джеймса, Тимо Вернера и Нголо Канте. В то же время хозяева отметились лишь неудачной попыткой Криштиану Роналду пробить в падении через себя.

На 28-й минуте "Челси" имел самую реальную возможность открыть счет. Кай Хаверц с защитником на плечах ворвался в штрафную, однако Де Хеа грудью принял удар, испытав весьма болезненные ощущения.

В остатке тайма и затем уже после перерыва "синие" продолжали напрягать Де Хеа, пока на 60-й минуте, наконец, не открыли счет. После навеса в штрафную Хаверц головой переправил мяч дальше, а Маркос Алонсо пробил с лету ногой — 0:1.

Однако ответ "Юнайтед" последовал почти молниеносно. Неманья Матич "черпаком" сделал пас на правый край штрафной Роналду, который первым касанием укротил мяч, а вторым расстрелял Эдуара Менди — 1:1.

В остатке матча "Челси" владел инициативой, но о прежнем доминировании речи уже не шло. Гости наиграли лишь на один реальный момент, когда на 80-й минуте партнеры идеально вывели на удар Джеймса, но тот с линии штрафной пробил в штангу.

"Челси" должен быть расстроен результатом. При таком преимуществе "синие" легко могли побеждать комфортно, тогда как "Юнайтед" использовал свой единственный момент за матч.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2022 23:40

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Последние комментарии:




  1. faterlend 29.04.2022 00:20 # faterlend
    Мрази рашисткие бомбят жилые дома Киева прямо во время визита генсека ООН.

    Еще и пишут про военный завод.

    Жаль погибших, зато мир в очередной раз убедился, какие рашисты выродки.

    Должны быть уничтожены и будут.

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  2. jirrort 29.04.2022 00:07 # jirrort
    Кунде,Торрес, Маркиньос,Тчуамени,Райс,Нкунку, Левандовски.

    Ждём!

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  3. v-0987654321 29.04.2022 00:00 # v-0987654321
    ответный матч будет жарким.
    думаю Членси в финале Лиги конференции!

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  4. beatles-red 29.04.2022 00:00 # beatles-red
    Играли два. Понятно

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  5. gameboy 29.04.2022 00:00 # gameboy
    Ну а по матчу МЮ-Челси отметил бы Рюдигера, Джеймса
    Матич МОМ, красиво напомнил Челсонам их место у крайней будки.

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  6. jirrort 28.04.2022 23:59 # jirrort
    У команды вообще мотивации не осталось на АПЛ.Скорее всего в оставшихся матчах чемпионата будут также спустя рукава играть . Настоящий ГЕГЕМОНСИ мы увидим в кубке Англии.

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  7. gameboy 28.04.2022 23:58 # gameboy
    Райс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Боуэн в падении через себя пробил по воротам, перекладина спасла "Айнтрахт" от пропущенного мяча, а затем его на угловой выбил Тута.


    Такому Боувену можно и в нападении играть, хорошая команда у Мойеса.

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  8. jirrort 28.04.2022 23:55 # jirrort
    Вы должны были потерять очки с Эвертоном,а не с МЮ,епланы!Теперь против Фрэнки заряженными выйдут и не оставят ему шансов :(

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  9. ian 28.04.2022 23:50 # ian
    Какая вывеска, такая и игра)

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  10. dexter 28.04.2022 23:50 # dexter
    Защеканьси, вот зе скор?

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  11. takernotagiver 28.04.2022 23:50 # takernotagiver
    Эх. Жаль Боуэн такую красотку не забил

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  12. brown-ale 28.04.2022 23:50 # brown-ale
    Без старикана Роналду Ман Юнайтед был бы на уровне с Эвертоном.

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  13. ian 28.04.2022 23:49 # ian
    28.04.2022 23:34 #
    thegodfather
    это тебе кстати в тему об отскоках.
    сити забил 4 из 8 условных моментов
    челси забил 1 из 8 )
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    28.04.2022 23:36 #
    skydreams
    и близко таких моментов как у сити не было. выход хаверца 1 на 1. удар джеймса. где ты там таких моментов как у мс насчитал? заебал ты рил бред писать, уже у меня тоже от твоего анализа начинает подгорать
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    28.04.2022 23:40 #
    thegodfather
    я не считал, утрировано, как пример.
    суть в том что у челси такой каждый матч
    (ответить)
    28.04.2022 23:44 #
    skydreams
    ну так чо утрировано не 800 моментов? 1 из 800 лучше бы звучало, чем 1 из 8.

    муахахахазазазжзахаха
    от горе-аналитика отписался единственный подписчик))

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  14. sausage 28.04.2022 23:48 # sausage
    Челси опять не повезло ( Ну что ты будешь делать?

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  15. jirrort 28.04.2022 23:45 # jirrort
    Боевая ничья между самыми успешными клубами АПЛ.

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  16. skydreams 28.04.2022 23:45 # skydreams
    Ёбаный Чорли

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  17. roberto-89 28.04.2022 23:45 # roberto-89
    Манки просто люто отскочили пхихихихихихихихихихих а пенсята опозорились пхихихихихихихихихихихихихихих зашквар пхихихихихихихи

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  18. v-0987654321 28.04.2022 23:45 # v-0987654321
    Пенсы шарамыги!

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  19. ian 28.04.2022 23:45 # ian
    28.04.2022 23:10 #
    v-0987654321
    Бензема брат,Менди наш общий ЛОХ!
    (с)Криштиану Роналдо
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    пенсы тааак лаааааахи )))

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