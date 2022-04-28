Абрамович потребовал от потенциальных покупателей "Челси" добавить по 500 млн. фунтов

Потенциальные покупатели "Челси" получили требование добавить к своим предложениям по 500 миллионов фунтов.

Как известно, на покупку "Челси" продолжают претендовать консорциумы Тодда Бели, сэра Мартина Бротона и Стивена Пальюки.



За последние недели претенденты на покупку "Челси" получили несколько дополнительных требований от торгового банка Raine Group, которому нынешний владелец Роман Абрамович поручил осуществить продажу клуба.



Сперва Абрамович потребовал инвестировать 1 млрд. фунтов в реконструкцию "Стэмфорд Бридж", затем потребовал гарантий, что новый владелец не продаст "Челси" до 2032 года.



Как стало известно Sky Sports, в предыдущие 48 часов трое претендентов получили уведомление о необходимости добавить еще по 500 млн. фунтов.



Это новое требование связано с желанием Абрамовича напоследок громко хлопнуть дверью и запомниться щедрым меценатом.



И хотя введенные британским правительством санкции означают, что лично Абрамович ничего не получит от продажи "Челси", Роман собирается сделать одно из самых крупных в истории пожертвований на благотворительность в размере 1 млрд. фунтов.



Новое требование также означает, что стоимость "Челси" составит не менее 2.5 млрд. фунтов.



Добавим, наиболее предпочтительный претендент на покупку "Челси" может быть назван уже в ближайшие дни. The Financial Times и вовсе утверждает, что это произойдет до конца текущей недели.