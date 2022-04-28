"Пэлас" заинтересован в возвращении Ван-Биссаки

Аарон Ван-Биссака "Кристал Пэлас" задумывается о возвращении правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.

Три года назад Ван-Биссака был приобретен "Юнайтед" у "Пэлас" за 50 миллионов фунтов, однако заиграть на высоком уровне на "Олд Траффорд" Аарон не смог.

В этом сезоне 24-летний Ван-Биссака не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, что совершенно не соответствует эталону современного крайнего защитника.

Новому гланому тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу еще предстоит изучить состав команды, но если Ван-Биссаке не найдется места в его планах, это может оказаться на руку "Пэлас".

Правда, как отмечает The Athletic, "орлы" едва ли смогут позволить себе постоянный трансфер Ван-Биссаки — куда более вероятным сценарием выглядит возвращение Аарона на "Селхерст Парк" на правах аренды.


Метки Ван-Биссака, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2022 22:00

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  1. mau29 28.04.2022 22:46 # mau29
    защекан

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  2. largo-winch 28.04.2022 22:17 # largo-winch
    В этом сезоне 24-летний Ван-Биссака не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, что совершенно не соответствует эталону современного крайнего защитника.

    Эй Сектанты, даже у Алиссона и Эдерсона есть голевые передачи, ухахаха

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