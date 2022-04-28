"Пэлас" заинтересован в возвращении Ван-Биссаки

"Кристал Пэлас" задумывается о возвращении правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.

Три года назад Ван-Биссака был приобретен "Юнайтед" у "Пэлас" за 50 миллионов фунтов, однако заиграть на высоком уровне на "Олд Траффорд" Аарон не смог.



В этом сезоне 24-летний Ван-Биссака не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, что совершенно не соответствует эталону современного крайнего защитника.



Новому гланому тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу еще предстоит изучить состав команды, но если Ван-Биссаке не найдется места в его планах, это может оказаться на руку "Пэлас".



Правда, как отмечает The Athletic, "орлы" едва ли смогут позволить себе постоянный трансфер Ван-Биссаки — куда более вероятным сценарием выглядит возвращение Аарона на "Селхерст Парк" на правах аренды.