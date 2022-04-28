Рангник может бросить МЮ ради сборной Австрии
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник готов отказаться от роли консультанта на "Олд Траффорд", чтобы стать главным тренером сборной Австрии.
Когда Рангник возглавил "Юнайтед" на остаток этого сезона в декабре, то договорился, что следующие два года проведет в качестве консультанта клуба.
Однако Ральф уже неоднократно говорил, что не знает, чем будет заниматься на "Олд Траффорд" как консультант и потребуются ли вообще его советы новому главному тренеру Эрику "красных дьяволов" Тен Хагу.
Альтернативой этой неопределенности для Рангника выступает работа со сборной Австрии, о чем сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.
63-летний немец, которому остается провести четыре матча в Премьер-Лиге, находит привлекательной возможность поработать на международном уровне и может быть подтвержден в качестве рулевого австрийской сборной уже в пятницу.
28.04.2022 21:00
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Из Локо в МЮ, из МЮ в сборную Австрии.
Вот так и вышел из игры шарлатан)
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А нужен ли такой консультант)) честно говоря рагалик просто хуй какой то с горы, и вся эта ситуация с его назначением в один из крупнейших клубов выглядит как афера
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