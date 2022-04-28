Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до 2026 года
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2026 года.
Лишь сегодня утром появилась информация, что президент владеющей "Ливерпулем" компании Fenway Sports Group Майк Гордон прилетел в Англию для обсуждения нового контракта с Клоппом.
Гордон и агент Марк Кошице, представляющий интересы Юргена, были замечены на "Энфилде" во время победного для "красных" полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала" накануне (2:0).
Спустя считанные часы после того, как пресса сообщила о начале переговоров о новой сделке Клоппа, "Ливерпуль" объявил, что Юрген связал свое будущее с клубом до 2026 года.
Примеру Клоппа, чей предыдущий контракт истекал в 2024 году, последовали двое его ближайших помощников в лице Пепа Лейндерса и Петера Кравица.
"Как и в любых здоровых отношениях, это всегда улица с двусторонним движением — вы должны испытывать правильные чувства друг к другу. У нас были абсолютно правильные чувства друг к другу — поэтому я взялся за эту работу изначально и продлил свой контракт ранее".
"В этот раз было по-другому из-за того, как долго мы находимся вместе. Я должен был спросить себя: будет ли правильно для "Ливерпуля", если я продлю свое пребывание здесь?"
"И вместе с двумя моими ассистентами, Пепом Лейндерсом и Пити Кравицем, мы пришли к выводу: да!"
"Наш клуб постоянно движется в правильном направлении. Мы четко представляем, чего хотим. Мы четко представляем, как нам достичь этого. Это всегда отличная отправная точка".
"Когда владельцы озвучили возможность продления моего контракта, я спросил себя о том, о чем говорил публично. Если ли у меня энергия и настрой, чтобы дать этому удивительному месту то, в чем оно нуждается от человека в тренерском кресле?"
"Мне не потребовалось много времени, чтобы дать ответ. Ответ был очень простым... Я люблю это место и чувствую себя здесь хорошо!" — объяснил свое решение Клопп.
Добавим, после своего прихода в "Ливерпуль" в 2015 году Клопп выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Лиги, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
28.04.2022 20:00
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Вот что пишут про Фабиньо в Англицких СМИ:
“Fabinho was there with the tackle, not just taking the ball but taking all memory of the ball, to the point where you can no longer be sure whether you ever had it.”
ебать копать!
Я такую прозу про футбол в жизни не читал....
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A WINGER GIVEN TOO MUCH ROOM,
THE SENSE OF AWE AT LEGS THAT ZOOM,
WITH THAT CROSS THAT JUST MAKES YOUR NIGHT,
IT GOES ON AND ON AND ON AND ON..
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https://www.youtube.com/watch?v=9TjXanLjpTU
Вот что такое Россия. Вот что такое победа над нацизмом, спасение всего мира от коричневой чумы. Великая группа Сабатон про это и спела.
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Россия лишний раз напомнила что у них руки длинные, а то разьездились всякие клоуны из Европы)
(ответить)
Сообщают, что ракетные удары в Киеве были нанесены по оборонному заводу «Артем».
А говорили что город прикрыт.
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Украинские элитные десантники 79 бригады жалуются на командиров из-за которых их разгромили под Ямполем.
«...Наши командиры завели нас в лес окапываться, а сами сбежали. Нас разгромили - мы даже не успевали штык прицепить. ...Там куча трупов лежит до сих пор…
https://t.me/voenkorKotenok/35491
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Гегемон!
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😢 Hyundai опроверг сообщения о продолжении сборки машин в России
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не ожидал. Больше всего в Клоппе нравится то, что мужик всегда ВСЕГДА умеет удивить!
Вот как сейчас!
ЛУЧШИЙ!
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Тупой КЛОПП !!!!!!!!!!!!
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Дааааа сука даааа наxoй!)
Пока что лучшая новость этого года)
Честно говоря не верил, что продлит, ибо постоянно пускал туман и как будто бы намекал, что не перепродлит контракт)
Как же заебись, что он все же продлил его)
После того дерьмеца, что был с 2010 и до 2015 мы заслужили этого)
Кароч го скидывать скам с их ебанного насеста!
Юнва!
(ответить)
Болельщики других команд, кто не признается, все равно внутри хотел бы такого тренера к себе в клуб и кайфовать от игры к игре
(ответить)
Отличные новости. Команде это должно придать дополнительный импульс
(ответить)
1 картонка за 7 лет
(ответить)
Клопп такой моральный клоп
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
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клопп крутой.я сурьёзно.
(ответить)
Сосать хуесосы ухахахахахах
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Прекрасная новость!
Клопп с его штабом в этом сезоне вывели Ливерпуль на новый уровень. Механизм работает практически идеально. Каждый элемент заменяем, каждый игрок исполняет свою роль на определенном отрезке сезона. Такое ощущение, что это очень хорошо просчитанная цепочка событий. Тьфу тьфу тьфу! В этом сезоне хочется и верится в волшебство Клоппа, клуба и Энфилда.
Надеюсь, остальные ребята последуюи примеру Клоппа и тоже подпишут новые соглашения подвинувшись в цене. И на это очень сильно может повлиять исход этого сезона.
Впереди ещё много матчей, каждый из них как финал. Поэтому важно побеждать в каждом матче кровь из носу. И мы будем биться до самой последней секунды!
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Отличная новость! Удачи Боссу и всей команде! Гвардиола теперь подумает, продлевать ли контракт с МС)) А может и не будет, чтобы еще с Клоппом посоперничать) В любом случае Клопп - ТОП!
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