Клопп продлил контракт с "Ливерпулем" до 2026 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заключил с мерсисайдским клубом новый контракт до 2026 года.

Лишь сегодня утром появилась информация, что президент владеющей "Ливерпулем" компании Fenway Sports Group Майк Гордон прилетел в Англию для обсуждения нового контракта с Клоппом.



Гордон и агент Марк Кошице, представляющий интересы Юргена, были замечены на "Энфилде" во время победного для "красных" полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Вильярреала" накануне (2:0).



Спустя считанные часы после того, как пресса сообщила о начале переговоров о новой сделке Клоппа, "Ливерпуль" объявил, что Юрген связал свое будущее с клубом до 2026 года.



Примеру Клоппа, чей предыдущий контракт истекал в 2024 году, последовали двое его ближайших помощников в лице Пепа Лейндерса и Петера Кравица.



"Как и в любых здоровых отношениях, это всегда улица с двусторонним движением — вы должны испытывать правильные чувства друг к другу. У нас были абсолютно правильные чувства друг к другу — поэтому я взялся за эту работу изначально и продлил свой контракт ранее".



"В этот раз было по-другому из-за того, как долго мы находимся вместе. Я должен был спросить себя: будет ли правильно для "Ливерпуля", если я продлю свое пребывание здесь?"



"И вместе с двумя моими ассистентами, Пепом Лейндерсом и Пити Кравицем, мы пришли к выводу: да!"



"Наш клуб постоянно движется в правильном направлении. Мы четко представляем, чего хотим. Мы четко представляем, как нам достичь этого. Это всегда отличная отправная точка".



"Когда владельцы озвучили возможность продления моего контракта, я спросил себя о том, о чем говорил публично. Если ли у меня энергия и настрой, чтобы дать этому удивительному месту то, в чем оно нуждается от человека в тренерском кресле?"



"Мне не потребовалось много времени, чтобы дать ответ. Ответ был очень простым... Я люблю это место и чувствую себя здесь хорошо!" — объяснил свое решение Клопп.



Добавим, после своего прихода в "Ливерпуль" в 2015 году Клопп выиграл Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Лиги, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



