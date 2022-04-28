"Бернли" хочет переманить Уэйна Руни

Уэйн Руни из "Дерби" является кандидатом номер один для "Бернли" на роль главного тренера.

Угроза вылета из Премьер-Лиги побудила владельцев "Бернли" ранее в апреле уволить Шона Дайча, без которого команда внезапно преобразилась и набрала семь очков из девяти возможных.



В данный момент "бордовые" находятся в двух очках над зоной вылета, но сыграли на один матч больше, чем занимающий 18-ю позицию "Эвертон".



По информации The Sun, своим новым рулевым "Бернли" хочет видеть Руни, и для Уэйна эта работа выглядит привлекательно, как бы ни завершился сезон для клуба с "Терф Мур".



"Дерби", нынешний клуб Руни, уже оформил вылет из Чемпионшипа в Лигу Один, не сумев совладать со снятием 21 очка Футбольной Лигой.



В шорт-листе "Бернли" также значатся Крис Уайлдер из "Мидлсбро", Алекс Нил из "Сандерленда" и находящийся без клуба Сэм Эллардайс.