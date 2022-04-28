Томас Тухель предан "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что предан "синим", несмотря на существующую в клубе неопределенность.

В данный момент "Челси" находится в ожидании прихода нового владельца. Кто им станет и какие у него будут планы, пока неясно.



Пока что "синие" все еще функционируют под санкциями, однако Тухель полон энергии, чтобы пытаться решать связанные с этим проблемы.



"Нашу ситуацию не назовешь идеальной. Это был бы серьезный вызов и в условиях стабильности. Но стабильности нет, поэтому каждый будет иметь с этим дело впервые".



"Мы постараемся показать свою преданность, свою страсть, и для меня, возможно, очень важно донести следующее: я предан клубу, и я страстно предвкушаю преодоление трудностей".



"Как только наши руки будут развязаны, мы постараемся сделать недостаток своим преимуществом", — цитирует Тухеля The Guardian.