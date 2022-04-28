Томас Тухель предан "Челси"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что предан "синим", несмотря на существующую в клубе неопределенность.

В данный момент "Челси" находится в ожидании прихода нового владельца. Кто им станет и какие у него будут планы, пока неясно.

Пока что "синие" все еще функционируют под санкциями, однако Тухель полон энергии, чтобы пытаться решать связанные с этим проблемы.

"Нашу ситуацию не назовешь идеальной. Это был бы серьезный вызов и в условиях стабильности. Но стабильности нет, поэтому каждый будет иметь с этим дело впервые".

"Мы постараемся показать свою преданность, свою страсть, и для меня, возможно, очень важно донести следующее: я предан клубу, и я страстно предвкушаю преодоление трудностей".

"Как только наши руки будут развязаны, мы постараемся сделать недостаток своим преимуществом", — цитирует Тухеля The Guardian.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2022 18:00

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  1. chelsea88 28.04.2022 18:46 # chelsea88
    Топарь е6ать.

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  2. superglor 28.04.2022 18:43 # superglor
    ИМПОСТОР!!!

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  3. thegodfather 28.04.2022 18:11 # thegodfather
    ИМПЕРАТОРИЩЕ!!!!!!!!!!!

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  4. jirrort 28.04.2022 18:08 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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