Томас Тухель предан "Челси"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель подтвердил, что предан "синим", несмотря на существующую в клубе неопределенность.
В данный момент "Челси" находится в ожидании прихода нового владельца. Кто им станет и какие у него будут планы, пока неясно.
Пока что "синие" все еще функционируют под санкциями, однако Тухель полон энергии, чтобы пытаться решать связанные с этим проблемы.
"Нашу ситуацию не назовешь идеальной. Это был бы серьезный вызов и в условиях стабильности. Но стабильности нет, поэтому каждый будет иметь с этим дело впервые".
"Мы постараемся показать свою преданность, свою страсть, и для меня, возможно, очень важно донести следующее: я предан клубу, и я страстно предвкушаю преодоление трудностей".
"Как только наши руки будут развязаны, мы постараемся сделать недостаток своим преимуществом", — цитирует Тухеля The Guardian.
28.04.2022 18:00
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Топарь е6ать.
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ИМПОСТОР!!!
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ИМПЕРАТОРИЩЕ!!!!!!!!!!!
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ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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