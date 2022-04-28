Представители Райолы опровергли слухи о смерти Мино
Представители Мино Райолы опровергли слухи о смерти известного футбольного агента.
Ранее днем в прессе распространилась информация о том, что итало-голландского агент ушел из жизни в возрасте 54 лет, а в качестве причины смерти называлась болезнь легких.
Однако Хосе Фортес Родригес, правая рука Райолы, опроверг эту информацию, лишь уточнив, что Мино действительно болен и находится в тяжелом состоянии.
Отметим, что еще в январе стало известно, что Райола был госпитализирован и перенес операцию, но характер его проблем со здоровьем в то время не разглашался.
Грядущим летом Райола может осуществить свою самую крупную в плане комиссионных сделку, перевезя нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Сити". Также Мино предстоит трудоустроить покидающего "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.
Среди клиентов Райолы значатся многие другие звезды футбола, включая Златана Ибрагимовича, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумму и Марио Балотелли.
28.04.2022 16:00
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Последние комментарии:
вот и смерть настала его... подлый агент! Президенты клубов спокойно вздохнули)))
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жириновский 2.0
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Зря, самый уебищный агент...
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Не будет Холланда по скидке :(
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жаль..
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