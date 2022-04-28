Представители Райолы опровергли слухи о смерти Мино

Мино Райола Представители Мино Райолы опровергли слухи о смерти известного футбольного агента.

Ранее днем в прессе распространилась информация о том, что итало-голландского агент ушел из жизни в возрасте 54 лет, а в качестве причины смерти называлась болезнь легких.

Однако Хосе Фортес Родригес, правая рука Райолы, опроверг эту информацию, лишь уточнив, что Мино действительно болен и находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что еще в январе стало известно, что Райола был госпитализирован и перенес операцию, но характер его проблем со здоровьем в то время не разглашался.

Грядущим летом Райола может осуществить свою самую крупную в плане комиссионных сделку, перевезя нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Сити". Также Мино предстоит трудоустроить покидающего "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.

Среди клиентов Райолы значатся многие другие звезды футбола, включая Златана Ибрагимовича, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумму и Марио Балотелли.


Метки происшествия, Райола

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2022 16:00

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  1. armaha 28.04.2022 17:04 # armaha
    вот и смерть настала его... подлый агент! Президенты клубов спокойно вздохнули)))

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  2. mixmaster 28.04.2022 16:45 # mixmaster
    жириновский 2.0

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  3. sayanara 28.04.2022 16:14 # sayanara
    Зря, самый уебищный агент...

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  4. jirrort 28.04.2022 16:11 # jirrort
    Не будет Холланда по скидке :(

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  5. lancerlancer1 28.04.2022 16:04 # lancerlancer1
    жаль..

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