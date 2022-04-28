"Ливерпуль" начал переговоры о новом контракте Клоппа

Президент владеющей "Ливерпулем" компании Fenway Sports Group Майк Гордон прилетел в Англию, чтобы начать переговоры с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом о новом контракте.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года, и этот сезон может стать самым успешным не только в эру Юргена но и за все время существования мерсисайдского клуба.



За месяц до окончания сезона "Ливерпуль" продолжает претендовать на все четыре доступных трофея, накануне на глазах Гордона сделав большой шаг по направлению финала Лиги Чемпионов.



За победой 2:0 над "Вильярреалом" с трибун "Энфилда" наблюдал и Марк Кошице, агент Клоппа. И сидел он всего в нескольких метрах от Гордона.



Как стало известно Sky Sports, лагерь Клоппа позитивно отреагировал на инициативу боссов "Ливерпуля" о продлении рассчитанного до 2024 года контракта Юргена, но пока переговоры находятся в начальной стадии.