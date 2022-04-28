Нобл завершит карьеру, даже если "Вест Хэм" попадет в Лигу Чемпионов

Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл заявил, что попадание "молотобойцев" в Лигу Чемпионов не заставило бы его изменить свое решение о завершении игровой карьеры.

34-летний Нобл является представителем вымирающего поколения игроков, которые всю свою карьеру проводят в одном клубе. Марк находится в системе "Вест Хэма" с 11 лет.



Еще год назад Нобл объявил, что сезон 2021/22 станет его последним за "Вест Хэм", который сейчас находится всего в трех матчах от победы в Лиге Европы. Однако перспектива впервые в карьере сыграть в Лиге Чемпионов не заставит Марка передумать.



"Этот вопрос мне задавали так много раз так много людей. Мы можем попасть в Лигу Чемпионов, если выиграем Лигу Европы".



"Если мы выиграем Лигу Европы и поднимем трофей над головой, заставило бы это меня вернуться? Нет, и это мой искренний ответ. Но это был бы особенный способ завершить свою карьеру", — цитирует Нобла Evening Standard.