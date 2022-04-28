Галлас: "Погба недостаточно силен духом для Премьер-Лиги"

Экс-защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас считает, что полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба не хватает силы духа для Премьер-Лиги.

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и сейчас уже нет никаких сомнений, что Поль не будет продлевать свое пребывание на "Олд Траффорд".



Галлас, сыгравший 321 матч в Премьер-Лиге, считает, что фанаты "Юнайтед" недовольны его соотечественником из-за того, что Погба нестабилен. И дело, конечно, не в уровне мастерства.



"Похоже на то, что он уже сыграл свой последний матч за "Манчестер Юнайтед". Это был сложный сезон для него, и поэтому многие люди критиковали его. Знаю, он отсутствовал с травмой, но до травмы он не был стабилен, а мы просим от игроков стабильности, особенно от игроков такого мастерства, как Погба".



"Играть в Премьер-Лиге очень сложно. Это очень тяжело, здесь ты под большим давлением, и ты должен воспроизводить игру определенного уровня почти в каждом матче".



"Некоторые игроки могут это, потому что они сильны духом. Некоторые — нет, они могут провести один матч на очень высоком уровне, а два следующих сыграть посредственно".



"Обладая таким мастерством, Погба должен быть стабилен в своей игре, и поэтому люди злятся на него. Он недостаточно силен духом, и его игра показывает, что он не может быть стабилен на протяжении одного сезона", — цитирует Галласа Daily Star.