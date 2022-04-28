"Вулверхэмптон" ожидает продать Невеша летом

"Вулверхэмптон" ожидает, что полузащитник Рубен Невеш будет продан грядущим летом.

В преддверии летнего трансферного окна ходят упорные слухи об интересе к Невешу со стороны больших клубов, в том числе из-за пределов Премьер-Лиги.



По информации Manchester Evening News, пока что свой интерес к Рубену обозначили только "Арсенал" и "Барселона". Вскоре к ним может присоединиться "Манчестер Юнайтед".



В любом случае клуб с "Молинью" планирует продать Невеша, причем по значительно боле адекватной цене, нежели 100 миллионов фунтов, в которые Рубена оценил главный тренер "волков" Бруну Лаже.



Жорже Мендеш, агент Невеша, приветствует интерес других клубов к своему клиенту, а "Вулверхэмптон" уже ищет замену 25-летнему португальцу.