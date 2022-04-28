Анонс матча "Вест Хэм" — "Айнтрахт"

В четверг вечером "Вест Хэм" проведет первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Айнтрахта".

Перспектива встретиться в полуфинале с "Барселоной" могла быть дополнительным источником мотивации для "Вест Хэма", однако получилось так, что испанский гранд оказался бит "Айнтрахтом" по сумме двух матчей (4:3).



При этом в Бундеслиге "Айнтрахт" сейчас занимает только девятую позицию против седьмой строчки "молотобойцев" в Премьер-Лиге.



- Единственный предыдущий раз "Вест Хэм" и "Айнтрахт" пересекались друг с другом в полуфинале Кубка обладателей Кубков в сезоне 1975/76, когда верх взяли "молотобойцы", домашний матч выиграв со счетом 3:1.



- "Айнтрахт" — только четвертая команда, достигшая 1/2 финала Лиги Европы без единого поражения. Две из трех в итоге выигрывали турнир, и только "Ливерпуль" в сезоне 2015/16 этого не смог.



- "Вест Хэм" достиг полуфинальной стадии какого-либо соревнования впервые с сезона 2013/14, когда "молотобойцы" по сумме двух матчей уступили "Манчестер Сити" в Кубке Лиги со счетом 0:9.



- "Айнтрахт" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 18 последних матчах Лиги Европы.



- Дэвид Мойес — первый шотландский тренер в полуфинале Лиги Европы / Кубка УЕФА с сезона 2007/08, когда возглавлявший "Рейнджерс" Уолтер Смит в итоге завоевал трофей.



- "Вест Хэм" — лучшая команда этого розыгрыша Лиги Европы по количеству голов головой и после передач с флангов (по 5).



"Вест Хэм" имеет дело с кризисом травм в центре обороны. Здесь отсутствуют Анджело Огбонна, Курт Зума и Исса Диоп, хотя двое последних близки к возвращению в строй.



Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

"Вест Хэм" (Англия) — "Айнтрахт" (Германия)

Лондон. Лондонский стадион. 22:00 Онлайн-трансляция