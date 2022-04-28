Рангник считает, что нового капитана МЮ должны выбрать игроки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник считает, что новый капитан команды должен быть избран самими игроками.

Игра нынешнего капитана "Юнайтед" Харри Магуайра не выдерживает никакой критики в этом сезоне, но большие претензии есть и к его лидерским качествам — неслучайно, что несколько недель назад появились слухи о желании Рангника передать капитанскую повязку Криштиану Роналду.



Однако Рангник убежден, что ни он, ни его преемник Эрик Тен Хаг не должны назначать капитана. Такого игрока должна определить команда посредством голосования.



"Готов ли я порекомендовать Магуайра на роль капитана при новом тренере? Я понимаю ваш вопрос, но он лишен смысла, потому что мы не знаем, какого рода игроки будут здесь и как будет выглядеть коллектив".



"Я лишь могу сказать вам, как я поступал в прошлом, работая тренером, потому что в Германии это называется "манншафт-капитан" — капитан команды".



"Я искренне верю, что капитана должна выбирать команда, потому что капитана называют "менеджером команды". Мы всегда так поступали. У нас всегда бы совет из четырех-пяти игроков, так называемый "шпилеррат", избираемый игроками".



"В итоге игрок с наибольшим количеством голосов становился капитаном. Так поступал я. Знаю, многие тренеры поступают иначе. Именно так я бы поступил, будь я все еще тренером в следующем сезоне, но я им не буду. Это нечто, что должен решить Эрик", — цитирует Рангника The Telegraph.