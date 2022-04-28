Тухель: "Челси" нужна только косметическая процедура"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команде будет достаточно "косметической процедуры" грядущим летом.



На прошлой неделе наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его команде предстоит "операция на открытом сердце", имея ввиду необходимость перестройки.



Тухель же больших изменений на лето не планирует, несмотря на то, что "Челси" находится на пороге расставания с защитниками Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, чьи истекающие контракты не могут быть продлены из-за наложенных на клуб санкций.



"Если МЮ нужна операция на открытом сердце, то нам — косметическая процедура. Я бы переживал меньше, если бы у нас остался прежний владелец, и мы могли бы полагаться на существующую структуру".



"А поскольку это под вопросом, я не обеспокоен, но осознаю, что ситуация может быть чуть более сложной".



"Играя в три защитника, ты лишаешься двух из них, лишаешься безо всякой компенсации игроков мастерства Тони и Андреаса, и это может быть очень сложно".



"Было бы непросто, даже если бы все осталось, как есть. Так что лето может быть очень, очень большим испытанием для нас".



"Не знаю, правильно ли я подобрал слова. Но я просто хочу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на вещах, на которые мы можем повлиять", — цитирует Тухеля The Independent.