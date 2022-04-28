Эмери: "Могло быть гораздо хуже"
Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери признал, что его команде еще повезло отделаться только двумя пропущенными голами в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Кое-как продержавшись до перерыва на "Энфилде", в начале второго тайма "Вильярреал" пропустил дважды и в итоге потерпел поражение 2:0. Счет мог быть и крупнее, учитывая обилие созданных "Ливерпулем" моментов.
За весь матч "Вильярреал" нанес лишь один удар, да и тот оказался неточным, однако Эмери надеется, что на следующей неделе его команда сыграет совсем иначе.
"Должен признать, могло быть гораздо хуже. Мы пытались атаковать, пасовать, созидать, но они ничего нам не позволяли делать. Нам не осталось ничего другого, кроме как оказывать сопротивление в обороне, чтобы уцелеть к ответному матчу".
"Мы сделали недостаточно, чтобы сетовать на что-либо. Нам нужно принять это и постараться сделать ответный матч совершенно другим. Нам нужно сыграть в более высоком темпе, как мы привыкли", – цитирует Эмери ESPN.
28.04.2022 07:00
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Вильяреалу нужно надеяться на быстрый гол, сейчас быстрый гол имба нереально бустит тиму. а так мы уже одной ногой в третьем финале за пять лет. Праймовая европейская команда, нужно только уверенно закончить начатое
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Вильяреал намного ниже уровнем, чем Ливерпуль. В АПЛ были бы третьими с такой игрой.
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