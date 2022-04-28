Клопп предупредил "Ливерпуль" насчет выезда к "Вильярреалу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил свою команду, что выезд к "Вильярреалу" будет непростым, несмотря на уверенную победу в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов.

В среду вечером "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 2:0 над "Вильярреалом", однако на следующей неделе команды встретятся еще раз.



Клопп остался доволен игрой "красных" в этот вечер, но считает, что интрига в противостоянии еще более чем жива.



"Мы очень хорошо оборонялись, мы очень хорошо атаковали. Нам нужно было забить голы. Нам нужно было продолжать играть в свою игру".



"Когда "Вильярреал" выходит из под прессинга, они моментально становятся угрозой. Если ты не выигрываешь мяч, то оказываешься в полупозиции. В большинстве случаев мы его выигрывали".



"Пока что счет 2:0, но это только перерыв. Не больше, не меньше. Еще ничего не случилось. Если ты играешь матч и уходишь на перерыв при счете 2:0, ты должен оставаться на чеку".



"Мы знаем, что нас ждет выезд к ним, и там будет непростая атмосфера для нас. Если они победят нас 2:0 и выйдут в финал, это будет заслуженно. Если нет, финала будем заслуживать мы", — цитирует Клоппа Sky Sports.