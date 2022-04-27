"Ливерпуль" победил дома "Вильярреал"
Усилив натиск после перерыва, "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
Относительно мерсисайдского дерби с "Эвертоном" в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Жоэля Матипа, Наби Кейта и Диогу Жота.
Несмотря на отдельные и безуспешные попытки "Вильярреала" огрызаться, игру с самого начала принялся диктовать "Ливерпуль".
"Красные" сразу же стали пристреливаться и на 12-й минуте имели прекрасную возможность открыть счет. Мохамед Салах выполнил навес к границе вратарской, однако брошенный защитниками Садио Мане не смог подстроиться под мяч и пробил головой неточно.
За первый тайм хозяева нанесли более десятка ударов, но большинство из них были неточными и неподготовленными. Помимо Мане, реальный момент имел Тиаго Алькантара, незадолго до перерыва пробив с дистанции в штангу.
С началом второго тайма "Ливерпуль" усилил давление. На 50-й минуте розыгрыш углового увенчался тем, что Фабиньо поразил ворота после скидки Виргила Ван Дейка, однако был зафиксирован офсайд.
Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Хендерсон выполнил подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Эступиньяна и полетел за шиворот голкиперу — 1:0.
Пока "Вильярреал" приходил в себя, хозяева поспешили забить второй гол. Оказавшись на подступах к штрафной, Салах ткнул мяч внутрь площадки, а там Мане дальше протолкнул снаряд в ворота — 2:0.
Гости никак не могли прийти в себя. На 64-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил свой фирменный заброс в штрафную, а подоспевший к дальней штанге Энди Робертсон ударом ногой в касание поразил ворота, однако лайнсмен сразу же поднял свой флажок.
"Красные" продолжали угрожать чужим воротам, но "Вильярреал", полностью пожертвовав атакой, избежал разгромного счета. Алиссон же за весь матч так и не дождался ни одного точного удара, да и неточный был только один.
В первом тайме "Вильярреал" показал себя командой с хорошей выучкой и дисциплиной. Но стоило "Ливерпулю" увеличить давление, как соперник дрогнул. Впрочем, и после перерыва команда Унаи Эмери продемонстрировала определенную стойкость, не позволив "красным" забить третий гол.
"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 2:0 (0:0)
Голы: Эступиньян 53 (авт), Мане 55.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 81), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 72), Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане (Жота 73), Диас (Ориги 81).
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Тригерос 72), Чуквуэзе (Диа 72), Парехо (Орь 72), Капу, Кокелен (Педраса 57), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер 86).
Предупреждения: Ван Дейк — Эступиньян, Педраса.
27.04.2022 23:50
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Последние комментарии:
ты
ты
ты и ты!
Идите нах отсюда!
Пенсы сье бались с сайта!
вы что тут суки потеряли пдрсты
(ответить)
На классе просто )))))) всех с победой ))))))))))
(ответить)
Колбасных братишек с победой!
проебальси на страпон нахуй
(ответить)
бля по идее если среаль проходит 0сиси то заслужит эльче в этом сезоне ну если уж по честному базарить ухехехехе
(ответить)
ору с колбасодовенов, которые верят что пенсам все пизда, рип, после ухода абрама.
3-я команда в мире по силе с какого-то куя должна кануть в небытье...
эти довены походу забыли, что ни разу в основное время не переиграли челси в сезоне, и благодаря вару и подкупу суддей отскочили в финале КАЛи. Ну чо за довены....ладно скоро финал кубка Англии еще.
(ответить)
бля самое забавное как фанаты 0сиси и сосенала горят имея на двоих 0 эльче ухахахахаххахахаа
(ответить)
Гол с рикошета и гол из офсайда - праймовый ливерпук на энфилде.
(ответить)
У Сити в каждом матче такие моменты, они их кучами не реализуют. И это вовсе не значит, что они круче играют.
Источник: http://fapl.ru/posts/92834/?c=1#c7552627
а вот и топовая оналитега подъехала
(ответить)
баля но бенфика и вильяреал 1/4 и полуфинал это пздц)))))
(ответить)
Дома ещё у себя в деревне крови попьют, главное без травм
Эмери реально тренеришка как и Симеоне
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Ещё я смотрел как падала боруссия Клоппа в бундеслиге, вот это были рофлы, типа финалисты ЛЧ а потом рождество встречали в зоне вылета)))
Эй вы, хуесосы всех мастей, не забывайте что Клопп это хуесос, а Ливерпуль портовая помойка отбросов Англии, которая за треть века взяла тлько один картонный кубок с паузами и с пятью заменами. Я просто ору в голосину с хуесосов что отписались выше и ниже, земля вам винни-пухом.
(ответить)
Хороши , Молодцы. Готовимся к Чемпионату
(ответить)
Ясно, фапл это сборище дегенератов без рилайфа, элементарные вещи в футболе одуплить не могут, а я смотрел этот вильярреал еще в далеком 2006 году в полуфинале, вот как время быстро идёт)))
(ответить)
Гребные антифутбольные автобусники испанские
Мало получили
(ответить)
На данный момент, Сити и ЛФК самые сильные команды в Европе, Реал отскакивает на индивидуалках звёзд.
(ответить)
хуесоса Клоппа у которого нет ни одной звезды мирового уровня которая продержалась бы на пике и три-четыре года.
Источник: http://fapl.ru/posts/92834/?c=1
напомню непобедимый сасенал 1 сезон пробыл на пике)))) колбаса за последние 3 года 3 финала Лч)))) педяк пробивает днище ухехех
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молодцы, на классе потопили подлодку...
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В финале отомстим Реалу за унижение щельсей
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Реально пенсы иди уже нахуй.. в ЛЧ вас не нет... АПЛ вы упустили.. Скоро и в КА улетите нах.. Нищеброды вы.. Неужели еще не осознали?
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Относительно простая игра, весь матч в атаке. Могли и 4 и 5 забивать (Тьяго, Мане, Салах). Ну забили 2, но хотелось бы 3 чтобы снять все вопросы. Но и так грех жаловаться. Уже одной ногой в финале...
YNWA!!!
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