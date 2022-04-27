"Ливерпуль" победил дома "Вильярреал"

Джордан Хендерсон Усилив натиск после перерыва, "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Относительно мерсисайдского дерби с "Эвертоном" в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Жоэля Матипа, Наби Кейта и Диогу Жота.

Несмотря на отдельные и безуспешные попытки "Вильярреала" огрызаться, игру с самого начала принялся диктовать "Ливерпуль".

"Красные" сразу же стали пристреливаться и на 12-й минуте имели прекрасную возможность открыть счет. Мохамед Салах выполнил навес к границе вратарской, однако брошенный защитниками Садио Мане не смог подстроиться под мяч и пробил головой неточно.

За первый тайм хозяева нанесли более десятка ударов, но большинство из них были неточными и неподготовленными. Помимо Мане, реальный момент имел Тиаго Алькантара, незадолго до перерыва пробив с дистанции в штангу.

С началом второго тайма "Ливерпуль" усилил давление. На 50-й минуте розыгрыш углового увенчался тем, что Фабиньо поразил ворота после скидки Виргила Ван Дейка, однако был зафиксирован офсайд.

Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Хендерсон выполнил подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Эступиньяна и полетел за шиворот голкиперу — 1:0.

Пока "Вильярреал" приходил в себя, хозяева поспешили забить второй гол. Оказавшись на подступах к штрафной, Салах ткнул мяч внутрь площадки, а там Мане дальше протолкнул снаряд в ворота — 2:0.

Гости никак не могли прийти в себя. На 64-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил свой фирменный заброс в штрафную, а подоспевший к дальней штанге Энди Робертсон ударом ногой в касание поразил ворота, однако лайнсмен сразу же поднял свой флажок.

"Красные" продолжали угрожать чужим воротам, но "Вильярреал", полностью пожертвовав атакой, избежал разгромного счета. Алиссон же за весь матч так и не дождался ни одного точного удара, да и неточный был только один.

В первом тайме "Вильярреал" показал себя командой с хорошей выучкой и дисциплиной. Но стоило "Ливерпулю" увеличить давление, как соперник дрогнул. Впрочем, и после перерыва команда Унаи Эмери продемонстрировала определенную стойкость, не позволив "красным" забить третий гол.

"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 2:0 (0:0)

Голы: Эступиньян 53 (авт), Мане 55.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 81), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 72), Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане (Жота 73), Диас (Ориги 81).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Тригерос 72), Чуквуэзе (Диа 72), Парехо (Орь 72), Капу, Кокелен (Педраса 57), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер 86).

Предупреждения: Ван Дейк — Эступиньян, Педраса.


Метки Вильярреал, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2022 23:50

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  1. v-0987654321 28.04.2022 00:55 # v-0987654321
    ты
    ты
    ты и ты!
    Идите нах отсюда!

    Пенсы сье бались с сайта!
    вы что тут суки потеряли пдрсты

    (ответить)

  2. roberto-89 28.04.2022 00:54 # roberto-89
    На классе просто )))))) всех с победой ))))))))))

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  3. liverputin 28.04.2022 00:37 # liverputin
    Колбасных братишек с победой!
    проебальси на страпон нахуй

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  4. felix-the-cat 28.04.2022 00:31 # felix-the-cat
    бля по идее если среаль проходит 0сиси то заслужит эльче в этом сезоне ну если уж по честному базарить ухехехехе

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  5. thegodfather 28.04.2022 00:28 # thegodfather
    ору с колбасодовенов, которые верят что пенсам все пизда, рип, после ухода абрама.
    3-я команда в мире по силе с какого-то куя должна кануть в небытье...

    эти довены походу забыли, что ни разу в основное время не переиграли челси в сезоне, и благодаря вару и подкупу суддей отскочили в финале КАЛи. Ну чо за довены....ладно скоро финал кубка Англии еще.

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  6. felix-the-cat 28.04.2022 00:28 # felix-the-cat
    бля самое забавное как фанаты 0сиси и сосенала горят имея на двоих 0 эльче ухахахахаххахахаа

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  7. moneycity 28.04.2022 00:27 # moneycity
    Гол с рикошета и гол из офсайда - праймовый ливерпук на энфилде.

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  8. thegodfather 28.04.2022 00:23 # thegodfather
    У Сити в каждом матче такие моменты, они их кучами не реализуют. И это вовсе не значит, что они круче играют.

    Источник: http://fapl.ru/posts/92834/?c=1#c7552627


    а вот и топовая оналитега подъехала

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  9. thegodfather 28.04.2022 00:21 # thegodfather
    баля но бенфика и вильяреал 1/4 и полуфинал это пздц)))))

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  10. superperez101 28.04.2022 00:19 # superperez101
    Дома ещё у себя в деревне крови попьют, главное без травм
    Эмери реально тренеришка как и Симеоне

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  11. gameboy 28.04.2022 00:19 # gameboy
    Ещё я смотрел как падала боруссия Клоппа в бундеслиге, вот это были рофлы, типа финалисты ЛЧ а потом рождество встречали в зоне вылета)))


    Эй вы, хуесосы всех мастей, не забывайте что Клопп это хуесос, а Ливерпуль портовая помойка отбросов Англии, которая за треть века взяла тлько один картонный кубок с паузами и с пятью заменами. Я просто ору в голосину с хуесосов что отписались выше и ниже, земля вам винни-пухом.Пользователь получил предупреждение

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  12. torres-9- 28.04.2022 00:18 # torres-9-
    Хороши , Молодцы. Готовимся к Чемпионату

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  13. gameboy 28.04.2022 00:15 # gameboy
    Ясно, фапл это сборище дегенератов без рилайфа, элементарные вещи в футболе одуплить не могут, а я смотрел этот вильярреал еще в далеком 2006 году в полуфинале, вот как время быстро идёт)))

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  14. superperez101 28.04.2022 00:14 # superperez101
    Гребные антифутбольные автобусники испанские
    Мало получили

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  15. lovrentiy 28.04.2022 00:13 # lovrentiy
    На данный момент, Сити и ЛФК самые сильные команды в Европе, Реал отскакивает на индивидуалках звёзд.

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  16. felix-the-cat 28.04.2022 00:13 # felix-the-cat
    хуесоса Клоппа у которого нет ни одной звезды мирового уровня которая продержалась бы на пике и три-четыре года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/92834/?c=1

    напомню непобедимый сасенал 1 сезон пробыл на пике)))) колбаса за последние 3 года 3 финала Лч)))) педяк пробивает днище ухехех

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  17. live-juve 28.04.2022 00:13 # live-juve
    молодцы, на классе потопили подлодку...

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  18. ian 28.04.2022 00:11 # ian
    В финале отомстим Реалу за унижение щельсей

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  19. zaeba1l 28.04.2022 00:10 # zaeba1l
    Реально пенсы иди уже нахуй.. в ЛЧ вас не нет... АПЛ вы упустили.. Скоро и в КА улетите нах.. Нищеброды вы.. Неужели еще не осознали?

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  20. b84 28.04.2022 00:06 # b84
    Относительно простая игра, весь матч в атаке. Могли и 4 и 5 забивать (Тьяго, Мане, Салах). Ну забили 2, но хотелось бы 3 чтобы снять все вопросы. Но и так грех жаловаться. Уже одной ногой в финале...
    YNWA!!!

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