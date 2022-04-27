"Ливерпуль" победил дома "Вильярреал"

Усилив натиск после перерыва, "Ливерпуль" одержал победу 2:0 над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Относительно мерсисайдского дерби с "Эвертоном" в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Жоэля Матипа, Наби Кейта и Диогу Жота.



Несмотря на отдельные и безуспешные попытки "Вильярреала" огрызаться, игру с самого начала принялся диктовать "Ливерпуль".



"Красные" сразу же стали пристреливаться и на 12-й минуте имели прекрасную возможность открыть счет. Мохамед Салах выполнил навес к границе вратарской, однако брошенный защитниками Садио Мане не смог подстроиться под мяч и пробил головой неточно.



За первый тайм хозяева нанесли более десятка ударов, но большинство из них были неточными и неподготовленными. Помимо Мане, реальный момент имел Тиаго Алькантара, незадолго до перерыва пробив с дистанции в штангу.



С началом второго тайма "Ливерпуль" усилил давление. На 50-й минуте розыгрыш углового увенчался тем, что Фабиньо поразил ворота после скидки Виргила Ван Дейка, однако был зафиксирован офсайд.



Впрочем, спустя три минуты счет все-таки был открыт. Хендерсон выполнил подачу с правого фланга, а мяч срикошетил от ноги Эступиньяна и полетел за шиворот голкиперу — 1:0.



Пока "Вильярреал" приходил в себя, хозяева поспешили забить второй гол. Оказавшись на подступах к штрафной, Салах ткнул мяч внутрь площадки, а там Мане дальше протолкнул снаряд в ворота — 2:0.



Гости никак не могли прийти в себя. На 64-й минуте Трент Александер-Арнольд выполнил свой фирменный заброс в штрафную, а подоспевший к дальней штанге Энди Робертсон ударом ногой в касание поразил ворота, однако лайнсмен сразу же поднял свой флажок.



"Красные" продолжали угрожать чужим воротам, но "Вильярреал", полностью пожертвовав атакой, избежал разгромного счета. Алиссон же за весь матч так и не дождался ни одного точного удара, да и неточный был только один.



В первом тайме "Вильярреал" показал себя командой с хорошей выучкой и дисциплиной. Но стоило "Ливерпулю" увеличить давление, как соперник дрогнул. Впрочем, и после перерыва команда Унаи Эмери продемонстрировала определенную стойкость, не позволив "красным" забить третий гол.



"Ливерпуль" (Англия) — "Вильярреал" (Испания) — 2:0 (0:0)



Голы: Эступиньян 53 (авт), Мане 55.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд (Гомес 81), Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 72), Фабиньо, Алькантара, Салах, Мане (Жота 73), Диас (Ориги 81).



"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Торрес, Эступиньян (Тригерос 72), Чуквуэзе (Диа 72), Парехо (Орь 72), Капу, Кокелен (Педраса 57), Ло Чельсо, Данжума (Алькасер 86).



Предупреждения: Ван Дейк — Эступиньян, Педраса.