Фергюсон впервые прокомментировал назначение Тен Хага
Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон впервые прокомментировал решение своего клуба назначить Эрика Тен Хага новым главным тренером.
После окончания этого сезона Тен Хаг приступит к работе на "Олд Траффорд", где станет уже пятым постоянным наставником с момента ухода Фергюсона на пенсию в 2013 году — после Дэвида Мойеса, Луи Ван Галя, Жозе Моуриньо и Оле Гуннара Сульшера.
Эрик принимает команду от временщика Ральфа Рангника в совершенно разобранном состоянии, с удручающей моралью и без Лиги Чемпионов. Однако сэр Алекс надеется, что дела "красных дьяволов" наладятся.
"Ну, я надеюсь, он будет успешен, потому что клубу нужен кто-нибудь, кто возьмет ситуацию под контроль. Я надеюсь, он будет успешен, да", — сообщил Фергюсон RTE Racing.
27.04.2022 23:00
Просмотров: 580
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: