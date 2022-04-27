"Ньюкасл" хочет купить Хейбьерга

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга.

Основательно укрепив свой состав в зимнее трансферное окно, во второй половине сезона "Ньюкасл" демонстрирует форму, достойную команды из Лиги Чемпионов — подопечные Эдди Хау набрали 32 очка из последних 45.



Новые владельцы планируют продолжить процесс становления "сорок" как топ-клуба летом, совершив ряд амбициозных приобретений.



Одним из таковых может стать оцениваемый в 30 миллионов фунтов Хейбьерг, о чем сообщает Daily Express в эксклюзивном материале.



Пьер-Эмиль является основным игроком "Тоттенхэма" в этом сезоне, приняв участие в 31 матче Премьер-Лиги, однако главный тренер "шпор" Антонио Конте готов принести 26-летнего датчанина в жертву ради перестройки команды под свой лад.



Добавим, что сами лондонцы приобрели Хейбьерга у "Саутгемптона" за 15 млн. фунтов в августе 2020.