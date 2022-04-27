Рангник не считает задачу по попаданию в топ-4 реалистичной

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что разговоры о попадании его команды в Лигу Чемпионов не имеют смысла.

В преддверии матча против "Челси", одного из своих четырех оставшихся матчей в сезоне, "Юнайтед" находится в четырех очках позади четвертого "Арсенала", который вдобавок имеет игру в запасе.



В данный момент Рангник просто хочет хорошо завершить сезон, задачу же по попаданию в Лигу Чемпионов Ральф не считает реалистичной.



"Нам остается сыграть два матча, следующие два пройдут дома на "Олд Траффорд", и мы постараемся набрать как можно больше очков и выиграть как можно больше матчей".



"Для это нам нужно показать игру своего высшего уровня. "Челси" — сильная команда, но если мы сыграем хорошо завтра, у нас будут шансы одержать победу в матче".



"Я не думаю, что сейчас имеет смысл говорить и спекулировать о Лиге Чемпионов, нам нужно быть реалистами. Даже если мы выиграем все четыре матча, это не в наших руках. В наших руках то, как мы играем, наш уровень игры. Важно завершить этот сезон на высокой ноте".



"Естественно, если результаты не улучшатся, и мы проиграем три из четырех последних матчей, мораль и энергия в раздевалке будут не так хороши, как могли бы быть. В конце концам нам за это платят, и для игроков, зная персону нового тренера, важно показать, что они способны победить команду вроде "Челси". Это наша работа, каждый должен стремиться к этому и работать над этим", — цитирует Рангника Sky Sports.