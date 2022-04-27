Магуайр рискует пропустить остаток сезона

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы колена.

"Харри Магуайр недоступен на завтра, у него кое-какие проблемы с коленом. Это не такая большая проблема, но это досаждает ему. Он не тренировался ни вчера, ни сегодня", — сообщил наставник "Юнайтед" Ральф Рангник накануне отложенного матча Премьер-Лиги против "Челси".



Несмотря на такие слова Рангника, Daily Mail стало известно, что на самом деле самый дорогой защитник в мире рискует провести в лазарете, пропустив все четыре оставшихся "красным дьяволам" матча.



Это стало бы бесславным окончанием провального для 29-летнего Магуайра сезона, в котором к оборонительной игре Харри и его лидерским качествам возникали большие вопросы.