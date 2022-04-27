"Юнайтед" изучает возможность покупки Филлипса
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.
Укрепление полузащиты является одним из приоритетов "Юнайтед" на летнее трансферное окно, особенно в свете ухода Неманьи Матича и Поля Погба.
Как сообщает The Athletic, на "Олд Траффорд" считают, что Филлипс идеально подходит на роль того полузащитника оборонительного плана, в поисках которого "красные дьяволы" находятся несколько лет.
Пока "Юнайтед" не контактировал ни с Калвином, ни с "Лидсом", но через посредников уже прощупывает почву насчет трансфера, стоимость которого может составить 50 миллионов фунтов.
Ожидается, что "дьяволы" дождутся окончания сезона, после чего всерьез проверят преданность 26-летнего игрока сборной Англии родному клубу.
27.04.2022 19:00
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На нормальный телевизор вроде самсунга деньги уже кончились?
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