"Юнайтед" изучает возможность покупки Филлипса

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Укрепление полузащиты является одним из приоритетов "Юнайтед" на летнее трансферное окно, особенно в свете ухода Неманьи Матича и Поля Погба.



Как сообщает The Athletic, на "Олд Траффорд" считают, что Филлипс идеально подходит на роль того полузащитника оборонительного плана, в поисках которого "красные дьяволы" находятся несколько лет.



Пока "Юнайтед" не контактировал ни с Калвином, ни с "Лидсом", но через посредников уже прощупывает почву насчет трансфера, стоимость которого может составить 50 миллионов фунтов.



Ожидается, что "дьяволы" дождутся окончания сезона, после чего всерьез проверят преданность 26-летнего игрока сборной Англии родному клубу.