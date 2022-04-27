Тухель: "Никому не нравится решение Рюдигера"

Антонио Рюдигер и Томас Тухель Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что никому в клубе не понравилось решение защитника Антонио Рюдигера уйти.

Еще в минувший уикенд Тухель подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Рюдигера продлен не будет. Антонио не стал дожидаться, пока "Челси" обретет нового владельца, и уже договорился с "Реалом".

Тухель расстроен потерей ключевого игрока, но в то же верит, что "синие" совладают с этой потерей.

"Думаю, никому это не нравится. Он придает уверенности каждому в раздевалке. Мы говорим об уникальной личности, а вдобавок он играет на выдающемся уровне. Порой он притягивает к себе внимание, ему нравится брать ответственность на себя".

"Никому не понравилось его решение, но мы вынуждены смириться. Нравится вам это или нет, но для "Челси" жизнь продолжится и без Тони. Важнее всего, чтобы эта новая глава началась на столь же высоком уровне, как заканчивается предыдущая".

"Как "Челси" справится без Рюдигера? Это моя работа. Как бы ни разрешилась ситуация с владельцами, как бы активны мы ни были в трансферное окно, в конце концов мы все равно буде упорно трудиться, чтобы выжать максимум из имеющихся игроков", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2022 18:00

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