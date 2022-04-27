Рангник уверен, что МЮ будет привлекателен для игроков, даже без Лиги Чемпионов
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник заявил, что его клуб сохранит свою привлекательность для игроков, даже без Лиги Чемпионов.
За четыре матча до окончания сезона "Юнайтед" находится в четырех очках от топ-4 Премьер-Лиги. После поражения 3:1 от "Арсенала" в минувшую субботу Рангник уже признал свое поражение в борьбе за путевку в Лигу Чемпионов.
Тем не менее, Рангник убежден, что его сменщик Эрик Тен Хаг в любом случае сможет заманить на "Олд Траффорд" классных игроков, которые помогут клубу преобразиться.
"Было бы лучше, сыграй мы в Лиге Чемпионов в следующем году, но непопадание туда влияет на любой клуб, это не только проблема "Манчестер Юнайтед".
"Продление контракта Бруну (Фернандеша) показывает, что мы являемся привлекательным клубом при новом тренере и с новым подходом".
"Это по-прежнему очень интересный клуб, и мне не терпится помочь Эрику и каждому здесь, чтобы полностью изменить наш подход в следующем сезоне и помочь "Манчестер Юнайтед" снова стать топ-клубом", — цитирует Рангника ESPN.
27.04.2022 17:00
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