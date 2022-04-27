Фоден: "Мы могли прикончить их"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден разочарован, что его команда не прикончила интригу в полуфинальном противостоянии с "Реалом" уже в первом матче.

Накануне "Сити" отпраздновал домашнюю победу над "Реалом" с перевесом только в один гол (4:3), хотя имел громадное превосходство над соперником по опасным моментам, и плохая реализация — единственное, что расстраивает Фодена в этом захватывающем матче.



"Естественно, для зрителей это был замечательный футбольный матч. Нам противостояла команда, которая выигрывала Лигу Чемпионов много раз, и если ты теряешь мяч, они готовы наказать тебя. Это нечто, над чем нам нужно поработать перед ответным матчем. Еще ничего не решено".



"Это был замечательный матч. Игра шла от ворот до ворот. Мы очень хорошо начали и могли прикончить их. В такого рода матчах нам нужно лучше пользоваться своими шансами", — сообщил Фоден BT Sport.