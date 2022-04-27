Агент: "Жоржиньо на 100 процентов останется в Лондоне"

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заверил, что его клиент не покинет лондонский клуб грядущим летом.

В данный момент у Жоржиньо остается только один год по контракту с "синими", и время от времени в прессе появляются слухи о возвращении 30-летнего игрока сборной Италии в Серию А.



Однако из-за наложенных на клуб санкций у "Челси" пока нет даже технической возможности кого-либо продать, поэтому агент Жоао Сантос исключает отъезд Жоржиньо со "Стэмфорд Бридж" в ближайшее окно.



"Переговоры с "Юве"? Учитывая ситуацию и то, что "Челси" пока не продан, он (Жоржиньо) на 100 процентов останется в Лондоне".



"Я знаю (спортивного директора "Ювентуса") Керубини 20 лет, он в курсе ситуации, — сообщил Сантос Calciomercato.