Агент: "Жоржиньо на 100 процентов останется в Лондоне"

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заверил, что его клиент не покинет лондонский клуб грядущим летом.

В данный момент у Жоржиньо остается только один год по контракту с "синими", и время от времени в прессе появляются слухи о возвращении 30-летнего игрока сборной Италии в Серию А.

Однако из-за наложенных на клуб санкций у "Челси" пока нет даже технической возможности кого-либо продать, поэтому агент Жоао Сантос исключает отъезд Жоржиньо со "Стэмфорд Бридж" в ближайшее окно.

"Переговоры с "Юве"? Учитывая ситуацию и то, что "Челси" пока не продан, он (Жоржиньо) на 100 процентов останется в Лондоне".

"Я знаю (спортивного директора "Ювентуса") Керубини 20 лет, он в курсе ситуации, — сообщил Сантос Calciomercato.


Метки Жоржиньо, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2022 15:00

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  1. hunter022 27.04.2022 15:13 # hunter022
    В курятник переедет к старому знакомому и останется в Лондоне..

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  2. mixmaster 27.04.2022 15:07 # mixmaster
    наслаждайтесь, гпенсы. это ваш самый топарь на след сезон))) лучше него уже не будет в этом недоклубе

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  3. jirrort 27.04.2022 15:02 # jirrort
    https://youtu.be/JncgoPKklVE

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