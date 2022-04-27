Агент: "Жоржиньо на 100 процентов останется в Лондоне"
Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заверил, что его клиент не покинет лондонский клуб грядущим летом.
В данный момент у Жоржиньо остается только один год по контракту с "синими", и время от времени в прессе появляются слухи о возвращении 30-летнего игрока сборной Италии в Серию А.
Однако из-за наложенных на клуб санкций у "Челси" пока нет даже технической возможности кого-либо продать, поэтому агент Жоао Сантос исключает отъезд Жоржиньо со "Стэмфорд Бридж" в ближайшее окно.
"Переговоры с "Юве"? Учитывая ситуацию и то, что "Челси" пока не продан, он (Жоржиньо) на 100 процентов останется в Лондоне".
"Я знаю (спортивного директора "Ювентуса") Керубини 20 лет, он в курсе ситуации, — сообщил Сантос Calciomercato.
27.04.2022 15:00
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Последние комментарии:
В курятник переедет к старому знакомому и останется в Лондоне..
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наслаждайтесь, гпенсы. это ваш самый топарь на след сезон))) лучше него уже не будет в этом недоклубе
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https://youtu.be/JncgoPKklVE
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