Эмери не надеется на фактор неожиданности против "Ливерпуля"

Наставник "Вильярреала" Унаи Эмери заявил, что его команда больше не может полагаться на фактор неожиданности в Лиге Чемпионов.

Перед тем, как выйти в полуфинал на "Ливерпуль", "Вильярреал" выбил из Лиги Чемпионов "Ювентус" и "Баварию".



Эмери соглашается, что эти команды недооценили "Вильярреал" — и были удивлены. Унаи не думает, что это сработает в третий раз.



"После того, как ты сделал то, что сделали мы, фактор неожиданности ослабевает. "Ювентус" просто не смог должным образом отреагировать. Против "Баварии" мы были лучшей версией себя, что позволило нам превзойти их. Этого больше не будет. Кто бы ни вышел в финал из нашей пары, он будет этого заслуживать".



"Они ("Ливерпуль") мудры и знают, кто мы такие. Они знают, что это будет сложное противостояние, и нет сомнений, что они будут к этому готовы".



"Однако это неминуемо, что они будут чувствовать себя фаворитами. Это нормально, их потенциал огромен. Однако у нас больше мотивация и энтузиазм", — цитирует Эмери Sky Sports.